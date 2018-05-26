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СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина

Кирилл Вышинский: Украина неоднородна, и мы показывали ее со всех сторон

© Sputnik / Владимир Трефилов
Интервью: люди и события
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Кирилл Вышинский в ответах на вопросы, переданные через адвокатов, отметил, что всегда старался показать Украину со всех сторон.

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, написал от руки ответы на вопросы RT, переданные через адвокатов. Журналист считает, что меры, предпринятые в отношении него, могут быть связаны со стремлением Петра Порошенко победить на предстоящих президентских выборах на Украине.

Стенд МИА Россия сегодня , архивное фото
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Вышинский полагает, что от подобных действий со стороны киевских властей не застрахован ни один его коллега на Украине. Журналист также выразил благодарность представителям журналистского сообщества со всего мира за оказанную поддержку.

- Первая ваша мысль, когда вы увидели на пороге редакции сотрудников Службы безопасности Украины?

— Нельзя сказать, что был удивлен, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения.

- Почему вы считаете, что дело против вас было "расписано заранее"? Почему именно вас выбрали мишенью в качестве давления на прессу?

— Дело в том, что первые оценки моего дела со стороны официальных лиц СБУ звучали в тот момент, когда в моей квартире еще шел обыск.

Главный редактор сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© Sputnik / Владимир Трефилов
Адвокаты опротестовали арест Вышинского

- Понимаете ли вы, в чем именно вас обвиняют? Пропаганда, угроза суверенитета страны, подрывная деятельность? Расшифруйте обвинение в госизмене.

— Во-первых, мы никогда не занимались пропагандой, мы занимались журналистикой. В этом можно легко убедиться, посмотрев наши материалы за все время работы, а это четыре с лишним года, что я руковожу редакцией. Во-вторых, сложно себе представить, что работа творческого коллектива из порядка десяти человек может угрожать суверенитету 40-миллионной страны. Особенно если учесть, что за всё время работы в корпоративном сообществе украинских журналистов не было ни одной серьёзной претензии к нашей работе. Об этом говорят и выводы работы комиссии Министерства информационной политики Украины.

В-третьих, сложно комментировать обвинение, в котором совершенно нет профессионального понимания журналистики — все тексты, на которые ссылается обвинение, называются статьи, хотя часть из них — интервью людей с порой совершенно диаметральными взглядами, часть — просто прямые цитаты мнений экспертов с широкой палитрой взглядов, а кроме этого, ещё и авторские статьи, маркированные рубриками "Мнение" и "Точка зрения". Ни одной редакторской статьи, в которой была изложена точка зрения только редакции, не было процитировано.

Тирасполь 2017. Архивное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
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- Киевские власти называют вас пропагандистом. Где проходит грань между журналистикой и пропагандой?

— Пропаганда — это одномерная картина мира, черное и белое, плохие и хорошие. Журналистика — разные точки зрения, многообразие взглядов и разные жанры и взгляды, всё многоцветие окружающего мира.

Украина — не одноцветная страна, окрашенная в цвета черно-красного бандеровского флага. Она разная, и именно такой — противоречивой, сложной, издерганной нынешней властью, старающейся не укреплять в себе связь со своим большим советским и российским, имперским прошлым, огромной частью которого Украина была, — мы и старались показать свою страну. У нее точно есть будущее, в котором она не может быть не связанной с Россией. Каким будет это будущее, какими станут эти связи — большой вопрос, но наше СМИ пишет о дне сегодняшнем, излагая факты, сообщая новости, предлагая мнения, комментарии и разные точки зрения. Это и есть журналистика, на мой взгляд.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
© Sputnik / Алексей Куденко
Симоньян удивлена реакцией Запада на арест Вышинского

- Как вы считаете, связан ли ваш арест с грядущими президентскими выборами и почему?

— Думаю, да. Президент Порошенко намекает, что вернет тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!

— Чувствуете ли поддержку журналистского сообщества?

— Я хочу поблагодарить всех своих коллег за поддержку, которую мне оказывают в разных уголках мира.

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Теги:
арест, РИА Новости Украина, Кирилл Вышинский, Украина
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