13:40 29 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 25°C
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.88
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.65
Поиск
Михаил Сидоров

Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие

© Sputnik / Rodion Proca
Интервью: люди и события
Получить короткую ссылку
16110

Перед заседанием Конституционного суда юрист Михаил Сидоров обозначил главные причины того, почему в этом вопросе отменять особый статус русского языка в молдавском законодательстве нельзя.

Конституционный суд Молдовы рассмотрит требование депутатов-либералов отменить законы, регламентирующие статус русского языка, как средства межнационального общения. Руководитель информационно-аналитического правового центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров в интервью Sputnik рассказал, к чему могут привести подобные инициативы.

- Михаил Илларионович, как было воспринято это намерение Либеральной партии в среде русских этнокультурных организаций Молдовы?

— С тревогой и обеспокоенностью. Либералы хотят, в первую очередь, отмены статуса русского языка как языка межнационального общения в Молдове. Они заявляют, что русский язык является языком одного из национальных меньшинств и поэтому не может выполнять функции языка межнационального общения, закрепленные в нормативных актах страны.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Захарова: русский язык дает странам колоссальный задел на будущее

Мы все знаем, что в последние годы ряд политических формирований стремится спровоцировать отказ на официальном уровне от существующего молдавско-русского двуязычия, ограничить применение русского языка и вытеснить его из различных областей деятельности государства.

- Мы знаем, что Закон о функционировании языков действует в Молдове почти 30 лет. Насколько он необходим сейчас?

— Практика применения этого закона наглядно продемонстрировала, что его авторы смогли избрать оптимальный вариант решения столь важной проблемы. И сегодня мы видим, что заложенный в документе принцип использования билингвизма в официальной сфере, образовании, культуре, информации отвечает общественным интересам.

Русский язык вошел в список самых изучаемых в Европе>>>

Еще в 2002 году Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов, заявивших, что в некоторых нормативных актах, в том числе и в законе "О правах национальных меньшинств", ареал применения русского языка в Молдове более широк, нежели сфера распространения других языков. Тогда КС констатировал, что закон о функционировании языков обладает особым статусом по сравнению с другими нормативными актами, поэтому признается как действительный и основной по регламентации использования языков на территории страны.

Данным законом русский язык наряду с молдавским наделяется функцией общения между нациями. Государство же берет на себя обязательство обеспечивать необходимые условия для использования и развития на территории Республики Молдова языков представителей других этносов, проживающих в стране (украинский, гагаузский, болгарский, иврит, идиш, ромский) для удовлетворения их национально-культурных потребностей. Так сказано в том постановлении суда. Там же отмечается, что закон "О правах национальных меньшинств" не наносит явного ущерба говорящим на других языках и признается соответствующим Конституции и законодательству.

- Но, как мы видим, востребованность русского языка вызывает сомнения у некоторых лиц.

— Каждый второй украинец, каждый третий болгарин и гагауз обычно говорят на русском языке. Популярен русский язык и среди титульного большинства — молдаван. Треть жителей страны, а это один миллион человек, постоянно говорят на русском языке, а свободно общаться на нем могут свыше двух миллионов жителей РМ.

Румыны стали активно изучать русский язык>>>

Не снижается интерес и к печатной продукции на русском языке. Российские телевизионные программы пользуются постоянным спросом у местных зрителей. Широко используется русский язык в системе образования. В стране функционируют более 280 школ с русским языком обучения, которыми охвачено 64 тысячи человек. Это каждая пятая школа и каждый пятый учащийся страны. Действуют 210 дошкольных учебных заведений с русским языком обучения и воспитания, которыми охвачено 26,5 тысяч детей, что также соответствует пятой части подобных учреждений, действующих в Молдове.

- Что говорят о роли русского языка в Молдове международные эксперты?

— Специалисты Совета Европы неоднократно отмечали особую позицию русского языка в Молдове, то, что он широко используется значительным количеством лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также значительной частью титульной нации.

Виктор Костецкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Русский язык в цифрах: на нем говорят четверть миллиарда человек

Эти эксперты признают, что по историческим причинам де-факто почти все жители республики владеют русским языком. Западные коллеги отмечают, что проблема использования языков продолжает оставаться деликатным вопросом, и молдавские власти должны действовать с большой осторожностью в этой области, дабы избежать любого возможного конфликта или повода для него.

- Кроме того, мы знаем, что русский — язык на котором все эти годы ведутся переговоры между Кишиневом и Тирасполем.

— Несомненно, события последних трех десятилетий показали, что языковая проблема является краеугольным камнем процесса укрепления молдавской государственности и определения национальной принадлежности. Необоснованное желание понизить правовое положение русского языка, по праву занимающего второе место после молдавского в иерархии функционирующих в стране языков, подрывает меры доверия между Кишиневом и Тирасполем, препятствует сближению берегов Днестра как первоочередного условия достижения прогресса в приднестровском урегулировании. Политизация вопросов использования языков также не способствует укреплению межэтнического мира в республике и неминуемо приведет к дальнейшему обострению напряженности в молдавском обществе.

По теме

Русский язык в Молдове: пойдет ли КС против Конституции
Пулбере: почему именно русский должен быть языком межнационального общения
Словесные итоги: лингвисты назвали 10 главных русских слов года
Что будет с русским языком в школах в 2018 году
Теги:
либералы, русский язык, КС, Михаил Сидоров, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Режиссер Алексей Учитель
    Кино о "Кино"

    Российский режиссер Алексей Учитель приехал в Ригу на съемки фильма о смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

  • Либерал Эугениюс Гентвилас
    Сомнительное расследование

    Председатель "Движения либералов" Литвы обвинил представителей Департамента госбезопасности в помощи подозреваемой в коррупции партии.

  • Божествення литургия в Таллиннском кафедральном соборе
    Выборы митрополита

    В Таллинне проходит Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата, на котором будет избран новый митрополит Таллиннский и всея Эстонии.

  • Белорусский поисковик Игорь Матюк с капсулой с землей, поднятой со дна Ладожского озера на месте гибели сторожевого корабля Пурга
    Дорогой жизни

    Белорусский поисковик Игорь Матюк доставит в музей "Дорога жизни" под Санкт-Петербургом капсулу с землей с места гибели сторожевого корабля "Пурга".

  • Глиняный кувшин для вина - квеври
    На дне кувшина

    В Грузии планируется построить первый музей вина, который будет иметь форму квеври - глиняного кувшина для выдержки этого напитка.

  • Выдача российских полисов ОМС
    Если хочешь быть здоров

    В Абхазии открылись пункты выдачи медицинских полисов. Sputnik рассказывает, где их можно получить и какие документы для этого нужны.

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

  • Режиссер Алексей Учитель
    Кино о "Кино"

    Российский режиссер Алексей Учитель приехал в Ригу на съемки фильма о смерти лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

  • Либерал Эугениюс Гентвилас
    Сомнительное расследование

    Председатель "Движения либералов" Литвы обвинил представителей Департамента госбезопасности в помощи подозреваемой в коррупции партии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Композиция “Открыто”. Автор Михаил Wert159 из Владивостока
Неофициальная столица уличного искусства
Министр по делам спорта и молодежи Республики Татарстан Владимир Леонов
Как современная Казань стала спортивной столицей России
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться