Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие

Перед заседанием Конституционного суда юрист Михаил Сидоров обозначил главные причины того, почему в этом вопросе отменять особый статус русского языка в молдавском законодательстве нельзя.

Конституционный суд Молдовы рассмотрит требование депутатов-либералов отменить законы, регламентирующие статус русского языка, как средства межнационального общения. Руководитель информационно-аналитического правового центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров в интервью Sputnik рассказал, к чему могут привести подобные инициативы.

- Михаил Илларионович, как было воспринято это намерение Либеральной партии в среде русских этнокультурных организаций Молдовы?

— С тревогой и обеспокоенностью. Либералы хотят, в первую очередь, отмены статуса русского языка как языка межнационального общения в Молдове. Они заявляют, что русский язык является языком одного из национальных меньшинств и поэтому не может выполнять функции языка межнационального общения, закрепленные в нормативных актах страны.

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Мы все знаем, что в последние годы ряд политических формирований стремится спровоцировать отказ на официальном уровне от существующего молдавско-русского двуязычия, ограничить применение русского языка и вытеснить его из различных областей деятельности государства.

- Мы знаем, что Закон о функционировании языков действует в Молдове почти 30 лет. Насколько он необходим сейчас?

— Практика применения этого закона наглядно продемонстрировала, что его авторы смогли избрать оптимальный вариант решения столь важной проблемы. И сегодня мы видим, что заложенный в документе принцип использования билингвизма в официальной сфере, образовании, культуре, информации отвечает общественным интересам.

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Еще в 2002 году Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов, заявивших, что в некоторых нормативных актах, в том числе и в законе "О правах национальных меньшинств", ареал применения русского языка в Молдове более широк, нежели сфера распространения других языков. Тогда КС констатировал, что закон о функционировании языков обладает особым статусом по сравнению с другими нормативными актами, поэтому признается как действительный и основной по регламентации использования языков на территории страны.

Данным законом русский язык наряду с молдавским наделяется функцией общения между нациями. Государство же берет на себя обязательство обеспечивать необходимые условия для использования и развития на территории Республики Молдова языков представителей других этносов, проживающих в стране (украинский, гагаузский, болгарский, иврит, идиш, ромский) для удовлетворения их национально-культурных потребностей. Так сказано в том постановлении суда. Там же отмечается, что закон "О правах национальных меньшинств" не наносит явного ущерба говорящим на других языках и признается соответствующим Конституции и законодательству.

- Но, как мы видим, востребованность русского языка вызывает сомнения у некоторых лиц.

— Каждый второй украинец, каждый третий болгарин и гагауз обычно говорят на русском языке. Популярен русский язык и среди титульного большинства — молдаван. Треть жителей страны, а это один миллион человек, постоянно говорят на русском языке, а свободно общаться на нем могут свыше двух миллионов жителей РМ.

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Не снижается интерес и к печатной продукции на русском языке. Российские телевизионные программы пользуются постоянным спросом у местных зрителей. Широко используется русский язык в системе образования. В стране функционируют более 280 школ с русским языком обучения, которыми охвачено 64 тысячи человек. Это каждая пятая школа и каждый пятый учащийся страны. Действуют 210 дошкольных учебных заведений с русским языком обучения и воспитания, которыми охвачено 26,5 тысяч детей, что также соответствует пятой части подобных учреждений, действующих в Молдове.

- Что говорят о роли русского языка в Молдове международные эксперты?

— Специалисты Совета Европы неоднократно отмечали особую позицию русского языка в Молдове, то, что он широко используется значительным количеством лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также значительной частью титульной нации.

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Эти эксперты признают, что по историческим причинам де-факто почти все жители республики владеют русским языком. Западные коллеги отмечают, что проблема использования языков продолжает оставаться деликатным вопросом, и молдавские власти должны действовать с большой осторожностью в этой области, дабы избежать любого возможного конфликта или повода для него.

- Кроме того, мы знаем, что русский — язык на котором все эти годы ведутся переговоры между Кишиневом и Тирасполем.

— Несомненно, события последних трех десятилетий показали, что языковая проблема является краеугольным камнем процесса укрепления молдавской государственности и определения национальной принадлежности. Необоснованное желание понизить правовое положение русского языка, по праву занимающего второе место после молдавского в иерархии функционирующих в стране языков, подрывает меры доверия между Кишиневом и Тирасполем, препятствует сближению берегов Днестра как первоочередного условия достижения прогресса в приднестровском урегулировании. Политизация вопросов использования языков также не способствует укреплению межэтнического мира в республике и неминуемо приведет к дальнейшему обострению напряженности в молдавском обществе.