10:54 25 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD16.64
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.63
Поиск
Рок-музыкант Валерий Гаина

Бесконечный "Круиз" Валерия Гаины, или Рок навсегда - фото

© Facebook / Валерий Гаина
Интервью: люди и события
Получить короткую ссылку
Валерий Балан
Тема:
Узнай Молдову! (308)
16220

Знаменитый рок-гитарист, композитор, музыкальный продюсер, да и просто "гражданин мира" Валерий Гаина отмечает 25 июля свой день рождения. Sputnik Молдова не мог оставить это событие без внимания и вспомнил несколько ярких фактов из жизни артиста.

Валерий Гаина уже с детства знал, что станет музыкантом. В его семье часто звучала живая музыка — отец, Борис Александрович, очень любил простую гармонь, а мама, Екатерина Федоровна, немного играла на гитаре. Причем, на семиструнке. По воспоминаниям Валерия, сам он в 5 лет научился играть на небольшой гармони несложные композиции. Позже отец подарил сыну аккордеон "Вельтмейстер".

Школьный ансамбль из Теленешт, в котором играли Алексей и Валерий Гэина
из личного архива Алексея Гэина
Школьный ансамбль из Теленешт с участием Алексея и Валерия Гэина. На фото будущий рок-гитарист играет на аккордеоне.

Частенько со старшим братом, с друзьями (да и в одиночку тоже) участвовал в различных музыкальных конкурсах, на которых завоевывал призовые места. Потом некоторое время пытался играть на скрипке, но, не добившись успеха, переключился на гитару.

Из мемуаров астрофизика Алексея Гаины, старшего брата музыканта:

"Самое главное качество Валерия — это его способность учиться самостоятельно, поглядывая на старших, на других. Делает он это совершенно незаметно. Мы, старшие: Мирча, Лёня, Марусика и другие и не замечаем, как Валерик все умеет, все знает, не тратя на образование время. Вдруг, оказывается, что Валерий умеет и то, и это, и третье. Что совершенно не скажешь о людях, которых необходимо учить, которые должны пройти школы и университеты.

Андрей Занога, музыкант, композитор
© фото из личного архива Андрея Заноги
"Душа Кишинева", или Как рок-музыка остается с человеком
Ты и не знаешь, как Валерий может появиться и сделать совершенно нужную в тот момент вещь, помочь. У Валерия огромная интуиция, и он бывает совершенно неожиданным и непредвиденным…"

Трудно представить, как простой парень из Казанешт начал носить косуху с заклепками, играть идеологически неверные для "совка" trash и heavy. По признанию музыканта, путь к этому был долгим.

Из мемуаров Алексея Гаины: "В один из дней, поздно вечером папа возвращается из школы и обнаруживает, что мы с Валериком сломали его армейскую гармошку. Двухлетний Валерик говорит:

- Папа, если ты весь день сидишь в школе (Борис Александрович тогда был директором местной школы — прим ред), то мы играем без тебя.

— Да, ладно. Ничего, дай бог здоровья, а гармошку купим новую, да получше. Пока вот вам губную гармошку. Тренируйтесь, я ее купил, когда возвращался из армии, из Узбекистана".

"Когда мне исполнилось 13 лет, я впервые услышал The Beatles, The Rolling Stones. Чуть позже уже заслушивался Led Zeppelin и, конечно, Deep Purple… Образно говоря, они просто заставили меня "изменить" аккордеону и взяться за гитару. А главным "виновником" моего перевоплощения я считаю Ричи Блэкмора — моего кумира тех лет. Благодаря ему я и узнал, как можно виртуозно играть на гитаре…", — признался музыкант Sputnik Молдова.

Из мемуаров Алексея Гаины:

"В 60-х мы ездили в Кишинев на концерты Иованны, Марцелы Лайферовой, Эдиты Пьехи, которые проходили в Зеленом театре. Вспоминается концерт Марии Кодряну в молдавской филармонии в конце 60-х годов. Мария пела романсы на стихи Эминеску, а во второй части — даже народную музыку, в сопровождении тарафа, причем играли те же музыканты. Помню, что нам с Валериком понравилась гитара, на которой играл Алик Мордкович. Руководителем ансамбля был пианист Марк Шор. Потом он же играл на цымбалах. Но все же лучшей песней был романс на стихи Михая Эминеску "Vezi randunelele se duc" в сопровождении эстрадного ансамбля".

До легендарного трио "Круиз" Гаина был душой групп "Кордиал", "Магистраль", "Молодые Голоса". Первое официальное выступление в составе "Круиз" состоялось в сентябре 1981 года вместе с эстонской группой Magnetic Band в харьковском Дворце спорта и прошло с аншлагом. Но тогда это еще не были trash и heavy.

  • Гитарист Валерий Гаина во время выступления с рок-группой Круиз
    Гитарист Валерий Гаина во время выступления с рок-группой "Круиз"
    © Sputnik / Валерий Шустов
  • Рок-гитарист Валерий Гаина, середина 80-х
    Рок-гитарист Валерий Гаина, середина 80-х
    © Sputnik / Александр Астафьев
  • Выступает лидер-гитарист и солист группы Круиз Валерий Гаина.
    Выступает лидер-гитарист и солист группы "Круиз" Валерий Гаина.
    © Sputnik / Игорь Михалев
  • Солист группы Круиз, гитарист из Молдавии Валерий Гаина.
    Солист группы "Круиз", гитарист из Молдавии Валерий Гаина.
    © Sputnik / Игорь Михалев
  • Валерий Гаина исполняет соло на гитаре.
    Валерий Гаина исполняет соло на гитаре.
    © Sputnik / Татьяна Крылова
1 / 5
© Sputnik / Валерий Шустов
Гитарист Валерий Гаина во время выступления с рок-группой "Круиз"

В середине 80-х "Круиз" стал культовой группой. Именно тогда он приобрел тяжелый саунд. Музыканты впечатляли людей и своим видом (шипы, кожа, заклепки) и музыкой. Стоит отметить, что "Круиз" не был ни классической хэви-метал-группой, и тем более далеко не trash-группой. Участников коллектива никогда не устраивали узкие стилевые рамки. Они всегда экспериментировали.

"Нам нравилось экспериментировать, освобождаться от рамок. С одной стороны, это доставляло массу проблем: местные власти отменяли гастроли, обвиняли нас в антисоветчине, говорили, что мы антисоциальные элементы и т.п. Но, с другой стороны, мы были счастливы", — вспоминает Гаина.

До сих пор в Кишиневе помнят замечательный фестиваль "Чирешар", на котором "Круиз" выкладывался на полную катушку, выступая по два раза в день. Сейчас таких фестивалей в Молдове нет.

А стили и эксперименты Валерия Гаины — есть. В 1990 году музыкант уехал в США, где жил сначала в Нэшвилле, потом в Лос-Анджелесе. В середине 2000-х после гастролей по России выпустил альбомы "Снова твой" (2006), "С кем ты играешь и поёшь?!" (2008), "Fingertips" (2011), живя попеременно в Москве и в Лос-Анджелесе. После "Круиза" Гаина создал свои проекты, среди которых GAiNA, Siren on the Moon, Karma, iNSULATED (США).

Музыкант дружит со знаменитостями современной музыкальной сцены. Один из них гитарист-виртуоз Марти Фридман из Megadeth. Также Валерия связывают дружеские отношения с участниками групп Rage Against The Machine и Tool.

Шесть уроженцев Молдовы, прославившихся за рубежом>>>

Примечательно, что мировая слава не оставила "звездную метку" в душе Валерия. Он прост в общении, отзывчив, лишен капризов, которыми, порой, страдают многие знаменитости. И, самое главное, полон творческих идей. Их он успешно реализовывает в России, США, Европе. 

Кстати, выступление "Круиза" (ре-юнион) в "золотом" составе — Валерий Гаина, Федор Васильев и Сергей Ефимов состоялось летом в 2016 году на фестивале "Ария-Фест", в честь 25-летия "металлического" альбома группы "Ария" >>>

На вопрос, кем он себя больше всего ощущает — русским, американцем или молдаванином, музыкант отвечает всегда так:

"Я всегда говорю, что я гражданин мира, но родина моя — Молдова. Я люблю творить сегодня, писать музыку сегодня. Жить сегодняшним днем. Но помнить и все хорошее старое".

Sputnik Молдова поздравляет именитого земляка с днем рождения.

Желаем ему продолжать свой "звездный" полет без падений. И… ждем с концертами на Родине.

Еще больше о молдавских артистах, о современной молдавской музыке читайте в сюжете "Поющая Молдова">>>

Тема:
Узнай Молдову! (308)

По теме

"Фа-диез": тяжелый рок Земли Обетованной
Топ-10 откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя
"Фа-диез": тюремный рок по-русски
"Фа-диез": особенности национального финского рока
Теги:
день рождения, рок, музыка, Валерий Гаина, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    "Безответственная структура"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Международный олимпийский комитет и заявил, что у него много претензий к этой организации.

  • Измерительные и компрессорные станции SOCAR в Грузии
    Хозяева трубы

    Грузинские газопроводы продали азербайджанской компании – "дочка" азербайджанской госкомпании заплатила 9,5 миллионов долларов за 594 километра сети.

  • Антон Павлович Чехов
    Чеховская Абхазия

    О том, как Чехов приехал в Абхазию, какой след он здесь оставил, как республика отразилась на его творчестве, читайте в материале Sputnik.

  • Председатель комитета Государственный Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
    "Не лучшее время"

    Для объединения Северной и Южной Осетии в один регион "сегодня не лучшие времена", считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Пожар в Греции
Убийственное пламя: пригород Афин в огне
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться