Бесконечный "Круиз" Валерия Гаины, или Рок навсегда - фото

Знаменитый рок-гитарист, композитор, музыкальный продюсер, да и просто "гражданин мира" Валерий Гаина отмечает 25 июля свой день рождения. Sputnik Молдова не мог оставить это событие без внимания и вспомнил несколько ярких фактов из жизни артиста.

Валерий Гаина уже с детства знал, что станет музыкантом. В его семье часто звучала живая музыка — отец, Борис Александрович, очень любил простую гармонь, а мама, Екатерина Федоровна, немного играла на гитаре. Причем, на семиструнке. По воспоминаниям Валерия, сам он в 5 лет научился играть на небольшой гармони несложные композиции. Позже отец подарил сыну аккордеон "Вельтмейстер".

из личного архива Алексея Гэина Школьный ансамбль из Теленешт с участием Алексея и Валерия Гэина. На фото будущий рок-гитарист играет на аккордеоне.

Частенько со старшим братом, с друзьями (да и в одиночку тоже) участвовал в различных музыкальных конкурсах, на которых завоевывал призовые места. Потом некоторое время пытался играть на скрипке, но, не добившись успеха, переключился на гитару.

Из мемуаров астрофизика Алексея Гаины, старшего брата музыканта:

"Самое главное качество Валерия — это его способность учиться самостоятельно, поглядывая на старших, на других. Делает он это совершенно незаметно. Мы, старшие: Мирча, Лёня, Марусика и другие и не замечаем, как Валерик все умеет, все знает, не тратя на образование время. Вдруг, оказывается, что Валерий умеет и то, и это, и третье. Что совершенно не скажешь о людях, которых необходимо учить, которые должны пройти школы и университеты.

Ты и не знаешь, как Валерий может появиться и сделать совершенно нужную в тот момент вещь, помочь. У Валерия огромная интуиция, и он бывает совершенно неожиданным и непредвиденным…"

Трудно представить, как простой парень из Казанешт начал носить косуху с заклепками, играть идеологически неверные для "совка" trash и heavy. По признанию музыканта, путь к этому был долгим.

Из мемуаров Алексея Гаины: "В один из дней, поздно вечером папа возвращается из школы и обнаруживает, что мы с Валериком сломали его армейскую гармошку. Двухлетний Валерик говорит:

- Папа, если ты весь день сидишь в школе (Борис Александрович тогда был директором местной школы — прим ред), то мы играем без тебя.

— Да, ладно. Ничего, дай бог здоровья, а гармошку купим новую, да получше. Пока вот вам губную гармошку. Тренируйтесь, я ее купил, когда возвращался из армии, из Узбекистана".

"Когда мне исполнилось 13 лет, я впервые услышал The Beatles, The Rolling Stones. Чуть позже уже заслушивался Led Zeppelin и, конечно, Deep Purple… Образно говоря, они просто заставили меня "изменить" аккордеону и взяться за гитару. А главным "виновником" моего перевоплощения я считаю Ричи Блэкмора — моего кумира тех лет. Благодаря ему я и узнал, как можно виртуозно играть на гитаре…", — признался музыкант Sputnik Молдова.

Из мемуаров Алексея Гаины:

"В 60-х мы ездили в Кишинев на концерты Иованны, Марцелы Лайферовой, Эдиты Пьехи, которые проходили в Зеленом театре. Вспоминается концерт Марии Кодряну в молдавской филармонии в конце 60-х годов. Мария пела романсы на стихи Эминеску, а во второй части — даже народную музыку, в сопровождении тарафа, причем играли те же музыканты. Помню, что нам с Валериком понравилась гитара, на которой играл Алик Мордкович. Руководителем ансамбля был пианист Марк Шор. Потом он же играл на цымбалах. Но все же лучшей песней был романс на стихи Михая Эминеску "Vezi randunelele se duc" в сопровождении эстрадного ансамбля".

До легендарного трио "Круиз" Гаина был душой групп "Кордиал", "Магистраль", "Молодые Голоса". Первое официальное выступление в составе "Круиз" состоялось в сентябре 1981 года вместе с эстонской группой Magnetic Band в харьковском Дворце спорта и прошло с аншлагом. Но тогда это еще не были trash и heavy.

Гитарист Валерий Гаина во время выступления с рок-группой "Круиз" © Sputnik / Валерий Шустов

Рок-гитарист Валерий Гаина, середина 80-х © Sputnik / Александр Астафьев

Выступает лидер-гитарист и солист группы "Круиз" Валерий Гаина. © Sputnik / Игорь Михалев

Солист группы "Круиз", гитарист из Молдавии Валерий Гаина. © Sputnik / Игорь Михалев

Валерий Гаина исполняет соло на гитаре. © Sputnik / Татьяна Крылова 1 / 5 © Sputnik / Валерий Шустов Гитарист Валерий Гаина во время выступления с рок-группой "Круиз"

В середине 80-х "Круиз" стал культовой группой. Именно тогда он приобрел тяжелый саунд. Музыканты впечатляли людей и своим видом (шипы, кожа, заклепки) и музыкой. Стоит отметить, что "Круиз" не был ни классической хэви-метал-группой, и тем более далеко не trash-группой. Участников коллектива никогда не устраивали узкие стилевые рамки. Они всегда экспериментировали.

"Нам нравилось экспериментировать, освобождаться от рамок. С одной стороны, это доставляло массу проблем: местные власти отменяли гастроли, обвиняли нас в антисоветчине, говорили, что мы антисоциальные элементы и т.п. Но, с другой стороны, мы были счастливы", — вспоминает Гаина.

До сих пор в Кишиневе помнят замечательный фестиваль "Чирешар", на котором "Круиз" выкладывался на полную катушку, выступая по два раза в день. Сейчас таких фестивалей в Молдове нет.

А стили и эксперименты Валерия Гаины — есть. В 1990 году музыкант уехал в США, где жил сначала в Нэшвилле, потом в Лос-Анджелесе. В середине 2000-х после гастролей по России выпустил альбомы "Снова твой" (2006), "С кем ты играешь и поёшь?!" (2008), "Fingertips" (2011), живя попеременно в Москве и в Лос-Анджелесе. После "Круиза" Гаина создал свои проекты, среди которых GAiNA, Siren on the Moon, Karma, iNSULATED (США).

Музыкант дружит со знаменитостями современной музыкальной сцены. Один из них гитарист-виртуоз Марти Фридман из Megadeth. Также Валерия связывают дружеские отношения с участниками групп Rage Against The Machine и Tool.

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Примечательно, что мировая слава не оставила "звездную метку" в душе Валерия. Он прост в общении, отзывчив, лишен капризов, которыми, порой, страдают многие знаменитости. И, самое главное, полон творческих идей. Их он успешно реализовывает в России, США, Европе.

Кстати, выступление "Круиза" (ре-юнион) в "золотом" составе — Валерий Гаина, Федор Васильев и Сергей Ефимов состоялось летом в 2016 году на фестивале "Ария-Фест", в честь 25-летия "металлического" альбома группы "Ария" >>>

На вопрос, кем он себя больше всего ощущает — русским, американцем или молдаванином, музыкант отвечает всегда так:

"Я всегда говорю, что я гражданин мира, но родина моя — Молдова. Я люблю творить сегодня, писать музыку сегодня. Жить сегодняшним днем. Но помнить и все хорошее старое".

Sputnik Молдова поздравляет именитого земляка с днем рождения.

Желаем ему продолжать свой "звездный" полет без падений. И… ждем с концертами на Родине.

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