Игорь Шаров: Молдова может многому научиться у Азербайджана

Генеральный госсекретарь министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров рассказал о развитии отношений между Молдовой и Азербайджаном, а также о Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку, в котором он принял участие, представляя нашу страну.

Эльдар Танрывердиев, Sputnik Азербайджан

В Баку завершил свою работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу, организованный правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристической организацией, Советом Европы и ИСЕСКО. Один из участников форума, генеральный государственный секретарь министерства образования, культуры и исследований Молдовы Игорь Шаров рассказал Sputnik Азербайджан о значении форума, а также развитии отношений между Молдовой и Азербайджаном.

- Господин Шаров, насколько известно, это ваш третий визит в Азербайджан. Расскажите о своих впечатлениях о Баку и Азербайджане.

- Азербайджан – прекрасная страна, здесь живут очень дружелюбные люди. Кроме этого, мне хотелось бы особо отметить, что здесь различные международные мероприятия организовываются на самом высоком уровне. Для меня, как представителя министерства образования, культуры и исследований Молдовы, участие в пятом Всемирном форуме по межкультурному диалогу имеет очень важное значение.

© Sputnik / Камилла Алиева / Шахпери Аббасова Красоты Азербайджана: "Капельный водопад" в Гахе

Этот форум является платформой для обсуждений, принятия определенных решений, полезных диалогов, двусторонних встреч представителей разных стран и международных организаций.

- Чем этот форум может быть полезен миру?

- Как известно, в нынешнем форуме принимали участие представители свыше ста стран и 30 международных организаций. В 2011 году, когда был проведен первый форум, никто не думал, что когда-нибудь он настолько расширится.

Генеральный секретарь ООН в своем обращении еще в прошлом году отметил, что этот форум – одна из лучших платформ для развития межкультурного диалога, обмена мнениями между представителями разных культур. Этот фактор имеет крайне важное значение.

Форум – хорошая платформа для дискуссий. При этом Баку и Азербайджан дороги мне еще и потому, что пятого декабря 2013 года я принимал участие в заседании ЮНЕСКО в Баку, которое стало весьма знаменательным для Молдовы.

© Sputnik / Murad Orujov Баку

Тогда по решению этой организации колядки в исполнении мужского хора, традиционные для рождественских праздников, были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Именно после этого мы сумели внести в этот список еще два образца молдавской культуры - наши ковры и праздник Мэрцишор, олицетворяющий наступление весны.

В настоящее время мы работаем над четвертым проектом в данном направлении. В этом смысле мы можем многому научиться у Азербайджана, так как он богат своими традициями и хорошей школой.

- Как вы оцениваете связи между Азербайджаном и Молдовой, в частности, в сфере культуры и образования?

- У наших стран отношения традиционно были хорошими. Самое главное - в них присутствуют искренность и дружелюбие. У министра образования, культуры и исследований Молдовы Моники Бабук и министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева сложились очень хорошие отношения, так же, как между мной и его заместителями.

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Все это помогает эффективно решать целый ряд вопросов. За последние годы проходили Дни культуры Молдовы в Азербайджане и Дни культуры Азербайджана в Молдове. Мы привозили в Баку знаменитый ансамбль "Флуераш", который исполняет народные песни, танцы в сопровождении народных инструментов. Были осуществлены переводы книг с азербайджанского на румынский и с румынского на азербайджанский язык.

У нашего министерства налажены хорошие отношения с азербайджанской общиной в Молдове. Руководство общины много работает для популяризации азербайджанской культуры в Молдове.

Вы и сами знаете, что нынешняя платформа – это не только платформа для диалога, но и для налаживания личных связей. Я встретился с министром образования, культуры и спорта Грузии господином Михаилом Георгадзе, с Абульфазом Гараевым. На таких встречах мы обсуждаем отношения между странами, ставим перед собой новые цели и учимся чему-то друг у друга.

- Поговорим немного и о сфере образования. Сколько студентов сегодня учится в Молдове? Предусмотрены ли какие-то планы по развитию отношений в этой сфере?

- К сожалению, в Азербайджан за учебой приезжает очень мало молдавских студентов. А в вузах Молдовы в настоящее время получают образование около 60 азербайджанцев. Студенты могут выбрать посредством программы ERASMUS подходящий для себя вуз и продолжить образование в Молдове. В будущем мы намерены расширить сотрудничество между нашими странами в сфере образования.

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