Асад рассказал о "белых касках", политике США и выборах в Сирии

Почему западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации? Как так вышло, что действия Дамаска в борьбе с террористами, в том числе при поддержке Москвы, на Западе преподносятся как атаки по гражданским (что является ложью)?

Какими будут всеобщие выборы, запланированные в Сирии в 2021 году? Обо всем этом рассказал в интервью RT президент Сирии Башар Асад. Наиболее значимые моменты публикуем.

О жизни в Сирии

Стабильность, которую можно наблюдать в Дамаске, — это плод тех жертв, что принесли более 100 тыс. сирийских солдат, отдавших свои жизни или получивших ранения. Было потеряно так много жизней, в том числе речь идёт о тысячах, если не десятках тысяч мирных жителей, ни в чём неповинных людей — тех, кто погиб в ходе миномётных обстрелов; тех, кого казнили; тех, кого похитили и затем убили; тех, кто пропал без вести (семьи ждут их до сих пор)... Так что в борьбе с террористами было принесено много жертв. Потому-то вы и видите сейчас стабильность и восстановление. Давайте вспомним 21 августа 2013 года в Гуте. Здесь вот что интересно: она является датой прибытия в Дамаск (это всего в нескольких километрах оттуда) первой международной делегации, которая приехала в Сирию для проведения расследования... Так что, рассуждая логически, даже если бы сирийская армия, предположим, имела в своём распоряжении химическое оружие и хотела его использовать, в тот день она на такое не пошла бы. Это во-первых. Во-вторых, говорили о том, что там погибло 200 мирных жителей.

Применяя химическое оружие в таком районе, где люди живут довольно компактно, можно убить десятки тысяч человек. Это ведь очень густонаселённый район... И в-третьих: весь этот инцидент имел место лишь в воображении официальных лиц Запада — данную историю использовали как предлог для нападения на Сирию. Вот что я хочу сказать. Они не представили никаких существенных доказательств, и было много отчётов, которые опровергали эти сообщения, эти обвинения...

Сирийская армия никогда не использовала химическое оружие. Вообще, вся эта история лишена рационального зерна. Во время наступления химоружие нам ни к чему. О химических атаках они говорят, лишь когда мы наступаем, а не когда проигрываем.

Просто даже с военной точки зрения (и я сейчас говорю не о сирийской армии, поскольку у нас больше нет химоружия, а просто рассуждаю логически) такое оружие имеет смысл задействовать как раз таки при сдаче позиций, но никак не при наступлении.

О "белых касках"

Материалы есть на YouTube, с ними можно ознакомиться. Была организована полномасштабная инсценировка, и некоторые её участники выступали в роли жертв в ходе множества "инцидентов", которые связаны не только с химоружием, но даже с бомбардировками...

Человек прикидывается жертвой, а по окончании съёмок как ни в чём не бывало встаёт и без проблем двигается — это есть на YouTube. Там всё отлично видно. Мы можем предоставить вам доказательства. Среди этих якобы "ангелов" из "Белых касок" мелькают лица и тех, кто состоял в рядах "Аль-Каиды"**. Их прекрасно видно, изображения весьма чёткие. В том числе на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Всё это с лёгкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям "Белых касок". Они — крыло "Ан-Нусры"***.

О политике США

В настоящий момент проблема США состоит в том, что, с их точки зрения, они ведут сейчас войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. И они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит нет. Даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут нет. Они готовы и с ними бороться. Им нужны "инструменты". Они отправили свою армию в Ирак, но поняли, что эта идея не сработала. Потери были большие, и за это пришлось расплачиваться даже внутри Соединённых Штатов.

Американская политика в целом строится на методе проб и ошибок. Они вторглись в Афганистан — ничего не вышло. Вторглись в Ирак — ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход.

Так что им намного проще использовать третью сторону. "Аль-Каида" — это третья сторона в борьбе с сирийским, российским и иранским правительствами.

Вот почему они используют такой подход. И ведь есть доказательства. Каким образом "Исламское государство" вдруг появилось в 2014 году? Просто из ниоткуда. Одновременно в Ираке и Сирии, да ещё с американским оружием! Тут всё понятно. Как им удалось провезти в Турцию миллионы баррелей нефти под наблюдением американской авиации? Как? Дело в том, что американцы хотели их использовать против сирийской армии. Не мы это говорили, а американцы, и факты всё подтверждают.

Всё дело в деньгах, всё дело в нефти — вот суть недавнего заявления Трампа. Но это не новость и не имеет никакого отношения к переговорам...

Американцы всегда стремятся так или иначе подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только нефть, деньги и вообще финансовые ресурсы, но и права — как политические, так и все остальные. Такова их историческая роль как минимум со времён окончания Второй мировой войны.

Так что здесь нет ничего нового, и это не кажется чем-то странным или не связанным с их предыдущей политикой. Разве что время от времени методы США обретают новые формы. В данном случае разграбление нефтяных месторождений служит самым вопиющим практическим примером американской политики, которая заключается в присвоении чужих прав.

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Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. Здесь речь идёт о тектонических сдвигах и "землетрясениях". Ведь старый миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, себя изжил, особенно после распада Советского Союза. Модель однополярного мира больше не работает. Выделяется ряд восходящих держав вроде России, Китая, Индии и других. Однако в деле мирового лидерства США никого не желают признавать партнёром — даже Великобританию, Францию и другие крупные страны. Я бы не назвал их великими державами, поскольку значение здесь иное, они перестали быть "великими".

Так вот, партнёров США не признают и потому ведут сейчас борьбу. Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.

Об отношениях Эрдогана и стран ЕС

Отношения между Эрдоганом и Евросоюзом двоякие: в ЕС его ненавидят, но он им нужен. Они знают, что он фанатичный исламист, им это известно. И они знают, что он направит к ним этих экстремистов (или, возможно, террористов).

Европа хочет, чтобы Эрдоган был, но при этом его боится. С другой стороны, допустим, отправка этих сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, но опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов! Вот что опаснее всего. Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующие в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?

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У Эрдогана есть своя повестка, и в ней две части: это его собственные цели, связанные с "Братьями-мусульманами"****, а также задачи, стоящие перед ним как перед марионеткой США. В его повестке первое сочетается со вторым. В то же время формирования, относящиеся к партии "Демократический союз", дали ему повод для вторжения в Сирию. Это вовсе не значит, что оно совершено на законных основаниях — Эрдоган здесь действует незаконно во всех смыслах этого слова, — но повод ему обеспечили. Он ведь годами говорил, что намерен устроить вторжение на север Сирии и очистить этот район от "террористов", под которыми имел в виду формирования, связанные с "Демократическим союзом". Они дали ему повод. Вот что произошло. Так что да, они были виноваты, но в конечном счёте вторжение осуществил Эрдоган.

О восстановлении сирийской экономики

Как вам известно, сейчас в отношении нас действует эмбарго. Американцы на протяжении последних двух лет делали всё, чтобы не пустить к нам не только юридических, но даже и физических лиц, желающих инвестировать в Сирию.

Им говорили, что они тут же попадут под эмбарго. Так что многие инвесторы боятся направлять капитал в Сирию. Но это не самая большая проблема. Человеческих ресурсов для восстановления страны у нас хватает, дополнительные не требуются. Восстановление можно вести постепенно, и я бы не стал тревожиться насчёт этого эмбарго. А дружественные страны, такие как Китай, Россия и Иран, конечно, будут приоритетными участниками процесса восстановления Сирии.

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Ни один британский чиновник не вправе рассуждать о гуманитарной ситуации где бы то ни было. Великобритания участвовала во вторжении в Ирак, стала соучастником в убийстве более полутора миллионов иракских жителей, в ракетных ударах по территории Сирии, в эмбарго в отношении нашей страны, в убийстве сотен тысяч сирийцев. В конечном счёте Лондон является марионеткой Вашингтона. Так что у британцев нет права рассуждать о гуманитарной обстановке в какой-либо стране мира. Я уж не говорю о том, как они в прошлом вели себя в Индии. Не будем вспоминать колониальную эпоху, ограничимся современностью. Они просто не вправе рассуждать на эту тему.

О выборах в Сирии

Всеобщие выборы пройдут в 2021 году. В прошлый раз кандидатов было три, в следующий будет столько человек, сколько захотят баллотироваться. Таких людей будет несколько.

Полную версию интервью смотрите на RTД.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** "Аль-Каида" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джабхат Фатх аш-Шам", "Фронт ан-Нусра", "Джабхат ан-Нусра") — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

****"Братья-мусульмане" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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