Программа "Итоги недели" от 17.08.18 – полная версия

Ведущий радиостудии Sputnik Молдова Сергей Цуркану рассказывает о важнейших событиях в стране и мире – эксклюзивная информация, факты, комментарии экспертов.

Горячий август. Как погода отразится на политической активности граждан — стоит ли ждать горячих событий или, наоборот, нас ждет политическая сиеста?

Выжившая в Генуе. Свидетельница трагедии рассказывает о том, что предшествовало обрушению моста.

Генетически модифицированные продукты и организмы. ГМО — что скрывается за тремя буквами: страх и ужас, или спасение для человечества?

Как сделать поездку на автомобиле приятным приключением, и что необходимо предусмотреть.

Об этом — в программе "Итоги недели".

Все ищут детали и подробности, но не у всех они есть. Мы знаем, кому задать все эти вопросы.