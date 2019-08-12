Осталеп: из-за недальновидных политиков Молдова потеряла российский рынок

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министтр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп отметил, что почти 30 лет Кишинев выдумывал страшилки "о руке Москвы".

Москва всегда была (и остается) последовательной в своих отношениях с Кишиневом, неоднократно протягивая руку дружбы. Однако многие политики в Молдове, ради своих узких интересов выдумывали внешних врагов, чтобы отвлекать и стравливать народ.

"Это Кишинев на протяжении тридцати лет постоянно выдумывает сказки, страшилки. Об оккупации, что во всем всегда виновата Москва. Политики в Молдове придумывали внешнего врага ради своих узких интересов", - отметил Осталеп.

Собеседник напомнил, что, подписав договор о свободной торговле с ЕС, Молдова потеряла российский рынок.

"Из-за исключительной недальновидности молдавских руководителей в 2014 году мы потеряли российский рынок, за который борется весь мир. Мы же добровольно его отдали, а что получили взамен? Разъезжая по Молдове, я лишь вижу, что мы уже ничего не производим", - отметил специалист.

"Молчу про такие банальные стратегические вещи, как газ, от которого мы зависим… У нас есть десятки вопросов, касающиеся наших стратегических отношений, от которых Молдова может только выиграть. Но вместо этих рабочих разговоров все, что я слышу в публичном пространстве, это какие-то беседы о внешнеполитическом приоритете и о каком-то выводе войск. Все это вместе взятое – проблема молдавской стороны", - сказал собеседник.

Отвечая на вопрос, могут ли противоречия между партнерами по нынешней коалиции каким-то образом повлиять на молдавско-российские отношения, Осталеп отметил, что внешней политикой должны заниматься профессиональные дипломаты.

"Внешней политикой Молдовы должны заниматься люди не случайные, не те, кто только начинает понимать и разбираться, что происходит, а его уже снимают с должности", - сказал эксперт.

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