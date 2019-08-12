Журавлев: Молдова – естественная площадка для переговоров России и Запада

Молдова может стать диалоговой площадкой для переговоров между Россией и Западом, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Молдова – естественная территория, где пересекаются интересы России и Запада, и именно в этой точке переговоры не только возможно, но и необходимо вести, полагает Журавлев. Примером того, что Россия и Запад могут договариваться и прийти к консенсусу, явился недавний прецедент, когда интересы ведущих мировых держав совпали в вопросе разрешения политического кризиса в Молдове.

"Выгода и польза собственных стран ведет их к необходимости договоров о будущем Молдовы. Молдова в этом смысле не уникальна, потому что и в азиатском регионе сесть страны, по которым у России и Запада похожая позиция. Но именно Молдова может стать первым примером, где договор был успешным", - отметил эксперт в программе "Итоги недели" радиостудии Sputnik Молдова.

Как сообщил политолог, компромисс, на который пошли Россия и Запад в отношении Молдовы, крайне полезен как пример взаимного сотрудничества и возможности вести конструктивный диалог.

"Нахождение компромисса по судьбе одной небольшой европейской страны может быть хорошим поводом для нахождения точек соприкосновения по самым значимым вопросам", - заявил Журавлев.

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