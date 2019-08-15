Шаповалов: экономическое взаимодействие с Россией необходимо Молдове

Неоднократно заявлялось, что для Молдовы Россия является стратегическим партнером. Поэтому развитие молдо-российских отношений должно быть приоритетом для властей страны. Однако определенные политические силы тормозят этот процесс, не желая отказываться от каких-то предубеждений и некоторых идеологических установок, рассказал Шаповалов в эфире программы "Итоги недели" радиостудии Sputnik Молдова.

"Сделать это будет сложно, поскольку существуют определенные внутренние разногласия в блоке ACUM. В самой партии есть несколько членов, скажем так, идеологически зашоренных", - отметил политолог.

С другой стороны, сказал Шаповалов, в целом в этой партии присутствует четкое и ясное понимание того, что экономическое взаимодействие с Россией просто жизненно необходимо для Молдовы, для развития нашей экономики, для поддержания социальной сферы на должном уровне.

"Я думаю, что постепенно, когда будут убирать в сторону спорные вопросы, и больше выводить на первый план экономическое взаимодействие и решение каких-то конкретных вопросов между Молдовой и Россией, эти все разногласия будут затушевываться. На самом деле, неважно, какой политической окраски власть – она должна решать экономические проблемы, вопросы социальной поддержки населения, создавать новые рабочие места", - подытожил эксперт.

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