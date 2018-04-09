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Почему Республику Молдова называют Бессарабией

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Когда и при каких обстоятельствах часть исторической Молдовы стала называться Бессарабией?

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik, Евгений Паскарь. Бессарабия – историко-географическая область в Северо-Западном Причерноморье. В современных энциклопедиях географические пределы Бессарабии обычно вписаны в периметр между реками Днестр, Прут и низовьями Дуная (юг современной Республики Молдова и запад Одесской области Украины. Однако до начала 19 века Бессарабией называлась только её южная часть – Буджак.

Некоторые источники указывают на то, что Бессарабией до XV века называлась придунайская область между Венгрией и рекой Сирет, т.е., часть Угровлахии, больше известной нам как Валашское княжество.

Постепенно, предположительно с XV – XVI веков, название Бессарабии закрепилось по отношению к степной зоне между нижним течением Дуная, Прута и Днестра.

Карта Молдавии, XVI век
Молдавское историко-географическое общество
Карта Молдавии, XVI век

Эта Бессарабия была завоевана Молдавским княжеством около 1385 года. Молдавское владычество длилось почти сто лет. В 1484 году Османская империя захватила ключевые города региона Аккерман (современный Белгород Днестровский), Килию и другие, подарив Бессарабию Крымскому хану. Бессарабия находилась под властью османов и их союзников до 1812 года, когда ее территория в результате неудачной войны с Россией была уступлена последней.

В составе Российской империи Бессарабия и восточная Молдавия были объединены сначала в Бессарабскую область, а затем в Бессарабскую губернию. С этих пор также и восточную Молдавию стали называть Бессарабией.

После революции в России 1917 года в Бессарабии была провозглашена Молдавская демократическая (народная) республика (МДР) в составе Российской демократической республики.

Виноградники в Молдавии
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В январе 1918 года началась военная интервенция в МДР, которая вскоре оказалась до 1940 года и в период с 1941 по 1944 годы в составе Румынии. В 1940 году образована Молдавская Советская Социалистическая Республика (МССР) в составе СССР. С 1944 года Молдавия была освобождена от немецко-румынских войск и администрации. В августе 1991 года провозглашена независимость Республики Молдова (РМ). Однако в Румынии по отношению к РМ часто используют устаревшее название Бессарабия. 

Где находится Бессарабия?

Города к югу от Бендер совершенно точно можно назвать бессарабскими: Каушаны, Штефан-Водэ, Чимишлия, Леово, Кагул, Вулканешты, Тараклия, Комрат, Чадыр-Лунга, Бессарабка, а также юго-запад Одесской области Украины: Белгород-Днестровский, Арциз, Татарбунары, Вилково, Килия, Болград, Измаил, Рени.

Выступление ансамбля народного танца Молдавской ССР Жок
© Sputnik/ Виталий Арутюнов
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С древнейших времен территория Бессарабии входила в состав различных государств: Скифии, Персии, Гетии, Мезии, Сарматии, Дакии, Римской империи, Готии, Алании, Болгарии, Этелькеза (Венгрии), Пацинакии (Печенегии), Руси (Древнерусского государства), Русского королевства (Галицкого княжества), Кумании (Кыпчака), Золотой орды, Молдавии, Турции (Оманской империи), России (Российской империи), Молдавской Демократической (Народной) Республики, Королевства Румынии, Советского Союза (Украинской и Молдавской ССР) и современных Украины и Республики Молдова.

Молдавия
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Кроме того, в разные эпохи саму Бессарабию называли: Гетской пустыней, Паратоласией, Поморьем, Молдавским придунавьем (Istra Moldavia), Ковурлуем, Буджаком, Аккерманской степью и др.

Некоторые современные исследователи склонны видеть в названии Бессарабия печенежско-половецкую топонимическую основу. Другие топоним Бессарабия производили от этнонима бессы, которых, в свою очередь, связывали с германским (или кельтским) племенем бастарнов, о чем сообщал, например, Дмитрий Кантемир. Существуют и другие интересные гипотезы происхождения топонима Бессарабия. Об этом мы расскажем в следующий раз.

Теги:
Бессарабия, история Молдовы, Молдова, Молдова
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