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Météorite

Магические свойства метеоритного камня, найденного в Молдавии

© Fotolia/ Vadimsadovski
Молдова - сердце народов
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Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Всегда приятно узнавать о некоторых интересных и любопытных вещах, которые имеют отношение к вашему имени, семьи, знаку зодиака, городу или стране, в которых вы живете. Хотелось бы поделиться именно такой интересной историей, где присутствует космос, магия и имя – Молдавия.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что все эти компоненты не случайно присутствуют вместе, однако речь пойдет не о чистой магии, в которой разобраться без специальных знаний будет сложно. Речь пойдет о находке космического происхождения, впервые обнаруженной в Молдавии. Но не в нашей Молдавии, а в той, которая находится в Богемии – в современной Чехии.

Над землей пролился метеорный дождь
© Sputnik/ Сергей Елкин
Исследование: вызвавший оледенение метеорит упал 12835 лет назад

Как отмечалось в предыдущих публикациях все Молдавии в Европе связаны между собой историческими событиями. Возможно, что природа этих связей более глубока и разнообразна.

Примерно 15 миллионов лет назад метеорит диаметром более 1 км с огромной скоростью врезался в нашу планету на территории современной Германии на границе Швабии и Франконии.

Из-за сильнейшего удара возник кратер глубиной 4 км и диаметром 25 км, получивший название Нердлингер-Рис. Осколки метеорита были найдены в соседней Богемии. Свое имя они получили по месту первой находки у реки Молдавия (по-немецки – Молдау, сегодня – Влтава) в одноименной провинции Молдавия (в современной Чехии) – молдавит. Он славится как магический камень удачи, камень желаний и плодородия.

Молдавский астроном Сергей Лука
© FB/ Денис Матроскин
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Как сообщается в "Большой энциклопедии целительных и драгоценных камней", молдавит улучшает формулу крови при анемии. Он излечивает заболевания дыхательных путей и гриппозные инфекции. Камень развивает чуткость. Кроме того, у некоторых людей способствует ясновидению.

Знатоки истории магии также полагают, что амулеты из молдавита известны со времен палеолита. По их мнению, чудесный камень успокаивает нервы, устраняет негатив от стрессов, улучшает сон, прогоняет ночные кошмары. Не беремся судить о достоверности всех качеств молдавита, но его необыкновенная история, на наш взгляд, стоила того, чтобы ее рассказать.

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Теги:
метеоритный камень, магия, молдавит, Чехия, Молдавия, метеорит, история
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