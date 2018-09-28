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Синоптик: в Молдове возможны заморозки в конце сентября

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Погода в Молдове (484)
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Начальник Центра по изменению климата Госгидрометеослужбы республики Татьяна Бугаева рассказала, когда в Молдову приходят заморозки.

 

 

По словам Татьяны Бугаевой, в среднем в Молдову приходят заморозки только в октябре, но были годы, когда по-зимнему холодная погода устанавливалась уже в начале сентября.

"На территории республики средняя дата наступления заморозков на почве приходится на 1-15 октября и воздухе с 12 по 26 октября. Но за весь период наблюдений самые ранние заморозки на почве были зарегистрированы 7 сентября 1981 года на метеостанции Бельцы, а в воздухе 17 сентября 1952 года", — отметила метеоролог в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

То есть, похолодание, которое мы пережили на этой неделе, не является отклонением от нормы.

"Сейчас у нас конец сентября. Поэтому такое понижение температуры на поверхности почвы может наблюдаться в зависимости от места — северная, центральная или южная часть страны. То есть если температуры до минус одного на почве могут наблюдаться на севере раз в пять лет, то на юге раз в десять лет. А в воздухе наблюдается в среднем раз в 10 лет", — заключила специалист.

Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Молдове похолодает. В субботу и воскресенье температура воздуха в среднем опустится на 4 градуса. На севере днем ожидается до +18, в центре 19 с плюсом, на юге на градус большое. Ночью столбики термометров опустятся до +3 — + 4 градусов. 

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По всей территории пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Тема:
Погода в Молдове (484)

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Теги:
погода, Молдова, заморозки, Татьяна Бугаева, Погода


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