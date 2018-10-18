Склифос: как вернуть деньги, если у вас украли банковскую карту

Что делать, если у вас украли банковскую карту и сняли с нее все средства, рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

Мир постепенно переходит на безналичный расчет, все больше людей используют банковские карты для оплаты товаров или услуг. Соответственно, скимминг и другие виды мошенничества с банковскими картами становятся все более распространенными.

О том, что делать, если вашу банковскую карту украли и сняли с нее все средства, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Вся информация находится на самой банковской карточке. Если вы ее потеряли, вам нужно позвонить в банк и заблокировать карту, а также предупредить банк, что при помощи карты могли быть проведены подозрительные операции", — отметил собеседник.

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Однако, по его словам, отчаиваться не стоит, ведь вернуть потерянные деньги все-таки возможно.

"Нужно собрать доказательную базу, указать, где вы были в момент, когда потеряли карту. Обычно данные крадут в одном регионе, а операции проводят в другом. И в этом случае, если вы находитесь в другом регионе, вы можете доказать, что не совершали этих операций, и, соответственно, вернуть свои деньги", — заключил Склифос.