Пищевой технолог: в чем польза изделий из твердых сортов пшеницы

Чем полезны изделия из твердых сортов пшеницы, а также, как выбрать в магазине качественный продукт рассказала пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

О том, что изделия из твердых сортов пшеницы намного полезнее, чем из мягких слышал, наверняка, каждый. Поэтому выбирая продукт на полке, многие обращают внимание на то, чтобы на этикетке была написана заветная фраза "из твердых сортов". При этом, многие не знают о том, что такая надпись не всегда соответствует реальности.

О том, как выбрать действительно качественный продукт в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала нутрициолог и пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

"У предприятий есть технические условия, по которым им никто не запрещает количество мягкой муки увеличить, даже до 50%. При этом продукт все равно будет считаться из твердых сортов пшеницы. Когда вы выбираете производителя магазине, обратите внимание на букву на этикетке. Группа А представляет макароны только из твердых сортов пшеницы, производители чаще всего итальянцы. Название "durum" также говорит о том, что это твердые сорта. Группа Б – это продукты из мягкой стекловидной пшеницы, буква В – она из хлебопекарной муки и такие макароны будут просто развариваться при варке", — отметила собеседница.

Татьяна Сербуленко отметила еще один способ проверить качество купленной продукции.

"Как рекомендация, возьмите макароны и попробуйте из изогнуть. Это касается спагетти. Если, слегка надавив на кончики в виде дуги, у вас все ломается, значит речь не может идти о том, что это сделано из твердых сортов, это только мягкая", — утверждает технолог.

По ее словам, показателем качественных макаронных изделий из твердых сортов пшеницы является также насыщенный янтарный цвет.