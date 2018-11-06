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Валерий Реницэ
© Sputnik / Osmatesco

Аналитик: к чему приведет отмена "дня тишины" в Молдове

Утро на Sputnik’e
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Журналист и публицист Валерий Реницэ выразил свое отношение к возможным изменениям избирательного законодательства.

Отмена "дня тишины" сильно изменит поствыборную картину в Молдове. А итоги выборов могут стать менее предсказуемыми – такое мнение высказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова журналист и аналитик Валерий Реницэ.

"Конечно кое-что изменится, ведь последний день перед выборами очень важен. Большинство включает мозги именно тогда. А человек для правильного выбора должен думать не в последний день, а до этого, поэтому я за "день тишины". Сейчас его отменят под прессингом Европы. Это какой-то признак спешки и неустойчивости", - отметил Реницэ.

Молдавский электорат наверняка будет впечатлен обилием политической рекламы за день до выборов, уверен эксперт.

"Все же начнут использовать эту отмену. Человек с раннего утра пойдет на выборы и то, что он усвоил в день перед выборами повлияет на его решение. Многие "купятся" на это", - сказал аналитик.

Ограничения, связанные с предвыборной агитацией накануне выборов, могут быть исключены из молдавского законодательства, с такой рекомендацией выступила парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету.

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Теги:
Выборы, день тишины


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