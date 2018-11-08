Эксперт: декриминализация или легализация – что будет с наркотиками в Молдове

Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA рассказал о том, во что может вылиться гармонизация молдавского законодательства с европейским.

Гармонизация молдавских законов с европейскими, по всей видимости, коснется и декриминализации легких наркотиков, вместе с тем, граждане Молдовы, по всей видимости, еще не готовы к встрече с подобными сторонами свободы – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.

"Множество международных экспертов говорит о том, что легализация легких наркотиков может привести к полной катастрофе. Во-первых, у наших людей нет чувства меры. Если голландец может позволить себе покурить марихуаны, то наши люди злоупотребляют даже алкоголем. Кроме того, у нас нет органа, который будет все это контролировать. Полиция ловит и наказывает, медицинские работники у нас занимаются лечением, а профилактикой и информированием никто не занимается", - сказал эксперт.

Не все граждане понимают разницу между легализацией наркотиков и их декриминализацией, то есть отмены уголовного наказания за их употребление, отметил собеседник, однако любая либерализация законодательства в этой области связана с серьезными материальными затратами государства.

"Да, в Голландии наркотики разрешены, но посмотрите, сколько денег государство выделяет на лечение каждого пациента, каждого зависимого. Около 20 тысяч евро в месяц. У нас, если начнется рост наркомании среди подростков, кто вылечит этих детей? У государства нет денег. Что мы будем делать, неясно", - отметил Греку.