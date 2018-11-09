Могоряну: когда возобновляемая энергия станет дешевле традиционной

В марте 2018 года Молдове вступил в силу новый закон о продвижении возобновляемой энергии, предоставляющий большие стимулы для инвесторов в данной области, однако эксперты отмечают, что стоимость энергии из возобновляемых источников выше, чем из традиционных, в связи с чем массовых и масштабных инвестиций в эту отрасль пока нет.

В области возобновляемой энергетики не стоит ждать быстрых эффектов – такое мнение в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik высказал председатель Ассоциации потребителей энергии Молдовы Николай Могоряну.

"Возобновляемые источники энергии мы должны рассматривать сегодня как послезавтрашний день. То есть сегодня наращивается мощность и нарабатывается опыт производства электрической энергии в тех условиях, когда углеродосодержащие продукты будут очень дорого стоить", - сказал эксперт.

Вместе с тем собеседник утверждает, что не за горами то время, когда энергия из возобновляемых источников станет дешевле, чем традиционная.

"Сегодня цена электроэнергии, производимой на станциях с возобновляемой энергией несколько больше, она компенсируется традиционными источниками, это политика во всем мире, в том числе в Германии и Дании, которые во главе списка по применению этих способов получения энергии. Но это временное явление, динамика тарифов будет такой, что лет через 10-15 они сблизятся и может быть даже энергия из возобновляемых источников станет дешевле", - объяснил Могоряну.