Правозащитник: как добиться перерасчета платежей за коммунальные услуги

На что жалуются граждане страны и как защитить свои права - об этом рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

Сфера коммунальных услуг лидирует в Молдове по числу жалоб потребителей. Большую часть своих доходов молдавские граждане тратят на оплату счетов за электроэнергию, воду и т.д. А с началом отопительного сезона недовольство граждан лишь нарастает.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе стартовал отопительный сезон: где в первую очередь появится отопление

На что чаще всего жалуются владельцы недвижимости? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Если говорить об отопительном сезоне, жалобы граждан касаются качества и тарифов на теплоэнергию. Все спрашивают о том, правильно ли рассчитаны тарифы, не переплачивают ли они. Многие говорят о том, что в одной комнате холодно, а в другой тепло несмотря на то, что они стопроцентно покрывают платежки за отопление", - отметил Денис Старуш.

А вот летом, по его словам, недовольство граждан чаще вызывают перебои с электроэнергией.

"В летний период число жалоб на коммунальные услуги снижается. Летом они больше связаны с электроэнергией. Многое зависит от погоды, когда из-за ветров и гроз отключают целые села от электричества", - добавил эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Готовь сани летом: как платить меньше за отопление

Приятной новостью для молдавских потребителей стало понижение цены на газ на 20% в марте текущего года. Согласно изменениям, потребителям должны были произвести перерасчет, а также пересмотреть тарифы на теплоэнергию.

Правозащитник также дал рекомендацию, как защитить свои права в случае, если перерасчет был сделан неправильно.

"Если вы услышали, что с завтрашнего дня меняются цены, то вы сегодня должны позвонить поставщику и сказать о показателях на данный момент. Можно записать их, чтобы в конце месяца, когда приходит фактура, сравнить данные. И если что-то не так, можно требовать провести перерасчет", - заключил Старуш.