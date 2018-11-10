Врач: что становится причиной ревматоидного артрита у детей

С течением времени возрастной порог большинства болезней начинает снижаться. Недуги, которые ранее были свойственны только людям в пожилом возрасте, теперь настигают и совсем юных жителей Молдовы. Одной из таких болезней является и ревматоидный артрит.

О причинах возникновения данного заболевания у детей в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала доктор медицины, председатель Союза ревматологов Молдовы Лиллиана Гроппа.

"Наши болезни молодеют, в стране давно есть дети с этими заболеваниями. В Центре матери и ребенка есть отделение ревматологии, и оно уже переполнено, количество больных растет. И растет оно не только у нас в стране, но и во всем мире. По-видимому, жизнь в 21 веке стала более насыщенной, еда более искусственной, движения более редкими. Образ жизни очень сильно влияет на возникновение таких недугов", - отметила врач.

Кроме того, большинство болезней сегодня, от которых страдают дети, являются неизлечимыми.

"Аутоиммунные заболевания не вылечиваются полностью, их можно лишь приостановить. Конечно, больной должен быть постоянно под контролем, и периодически проходить лечение. Но полностью вылечиться невозможно", - заключила Гроппа.