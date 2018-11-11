Дидык: расскажу, как избавиться от нитратов в продуктах питания

Практически все овощи и фрукты, которые мы покупаем на рынке или в супермаркете, содержат в себе нитраты. Опасность, которую они в себе таят, не останавливает производителей, пичкающих ими свою продукцию.

К сожалению, найти экологически чистый продукт сейчас достаточно трудно, но есть способ избавиться от нитратов самостоятельно. О том, как это сделать, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Нитраты всегда находятся в кожуре, или ближе к краю плода. К примеру, в огурцах они находятся под кожурой, которую нужно срезать. Больше всего нитратов содержится в различных корнеплодах, поэтому мы всегда должны срезать верх и не есть середину такого плода", - рассказала собеседница.

Еще одним верным способом избавления от нитратов является вымачивание продукта, утверждает эксперт.

"Что касается зелени, ее нужно вымачивать. Можно в соде, в лимоне, в специализированных средствах. Вымачивание и срез – это самые простые способы избавиться от нитратов", - подчеркнула Екатерина Дидык.