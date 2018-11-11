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Валерий Реницэ
© Sputnik / Osmatesco

Аналитик: быть молдаванином – что означает наша идентичность

Утро на Sputnik’e
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Журналист и публицист Валерий Реницэ рассказал о тонкостях в определениях национальной идентичности граждан Молдовы.

Согласно исследованию, проведенному экспертами американского центра Pew Research Center, большинство граждан Молдовы определяют свою национальную идентичность посредством религиозной компоненты – для 63% наших соотечественников принадлежность к православию является основным фактором идентичности.

О том, что означает быть молдаванином, как это связано с верой, в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал публицист и журналист Валерий Реницэ.

"Я рассматриваю национальность как гражданство. Я не иду дальше в эту интимную область, это очень опасно. Если говорить о религиозной составляющей, то христианство стоит выше гражданства и нации. Истинному христианину все равно, к какому этносу он принадлежит. Другое дело традиция – раз я был крещен в церкви, то я являюсь молдаванином. Но ведь тебя никто не спрашивал, когда крестил. В православной церкви традиция — это фундаментальное понятие, наравне с заповедями", - сказал Реницэ.

Митрополит Владимир в кафедральном соборе, архивное фото.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Согласно тому же исследованию, большая часть граждан уверена, что для того, чтобы "по-настоящему быть молдаванином" необходимо родиться в Молдове. А 58% уверены, что для настоящего национального самоопределения важно, чтобы в Молдове жили твои предки.

Реницэ считает, что измерять идентичность "кровью и почвой" не только примитивно, но и опасно для национального согласия.

"Я считаю себя молдаванином, хотя в крови моей 50 процентов украинской крови. Фактор тут важен – в какой семье ты родился, молдавской или нет, как долго жили твои предки здесь – хотя если вспомнить первые агрессивные рассуждения "фронтистов" на заре перестройки, то они именно этим измеряли идентичность. Если честно, то это абсолютно бессмысленные рассуждения для христианина или просто образованного человека", – резюмировал аналитик. 

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Теги:
религия, гражданство, национальность, идентичность


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