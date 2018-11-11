Греку: сказки против наркомании помогают не только в Молдове

Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA рассказал о том, что с наркотической зависимостью можно бороться и нетрадиционными способами.

Профилактику наркомании нужно начинать еще в дошкольном возрасте, а помочь в этом могут детские сказки, где ни разу не упоминаются наркотики. Это молдавское ноу-хау разработал председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку. Об этом он рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова.

"Я написал много книг по профилактике наркомании, и я понял, что рассказывать подросткам 13-14 лет о вреде зависимости неэффективно. Многие из них уже пробовали наркотики. Понятно, что нужно как-то снизить возрастной порог для профилактических бесед. Это понимали многие, но не все знали о методе – как донести информацию о вреде наркотиков дошкольнику. Без того, чтобы вызвать чувство любопытства или запугать. Пугать ребенка болезнями или смертью неэффективно. Поэтому мы решили это сделать через сказку", - сказал Греку.

Сказки стали пользоваться популярностью и стали востребованными и за пределами нашей страны, отметил собеседник, что подтверждает их эффективность.

"В сказке всегда есть альтернатива, всегда можно выйти из положения. В сказке не должно быть агрессивных рисунков. С 2014 года эти сказки стали пользоваться большой популярностью и в России, и в Румынии, и на Украине. В театре "Лучафэрул" были поставлены спектакли по этим сказкам. Профилактику нужно начинать в этом возрасте, когда формируется фундамент личности", – объяснил эксперт.