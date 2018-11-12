Эксперт: как остановить распоясавшуюся охрану в кишиневских супермаркетах

Руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал о правах посетителей супермаркетов в случае возникновения конфликтов с охраной.

Молдавский интернет часто полнится историями о неадекватном поведении охранников кишиневских супермаркетов по отношению к посетителям. Последнее громкое обсуждение в сети – охранник, якобы доведший старушку до сердечного приступа своими подозрениями в краже.

Руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова о правах покупателей в случае конфликтов с охраной супермаркетов.

"Последнее время охранники более-менее знают свое место, раньше нам чаще звонили с жалобами. Людей раньше чуть ли не закрывали в подвалы – были и такие случаи. Сейчас охранники проходят инструктаж, их обучают как себя вести с потребителями и не превышать свои полномочия", - сказал Старуш.

Охрана супермаркетов не имеет права на насильственные действия и на досмотр личных вещей граждан, утверждает собеседник.

"Охранник имеет право получить от нас информацию, либо вызвать службу 112. Задерживать нас и обыскивать охранник права не имеет. Точнее, он может попросить показать сумку, но я имею право ему отказать. Процессуальные действия типа обыска имеет право производить только полиция. Задерживать, препятствовать нашему уходу из магазина, охрана имеет право только в экстренных случаях – и только до прибытия экипажа полиции", - объяснил эксперт.