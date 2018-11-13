Эколог: молдавские родники – "святые источники" или опасность для здоровья

Директор Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-TIRAS" рассказал о том, что из себя представляют популярные у населения родники и источники.

В Молдове принято с трепетом относиться к родникам и источникам – помимо того, что они часто становятся местом паломничества горожан, спешащих наполнить канистры и бутылки, многие уверены в особой чистоте родниковой воды и даже ее целебных свойствах – некоторые не только ее пьют, но и пытаются принимать ванны или протирают ею тело.

Является ли родниковая вода чистой, безопасной и лечебной – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e рассказал эколог Илья Тромбицкий.

"Если речь не идет об источниках, находящихся в городе, которые могут быть заражены бактериологически из-за состояния канализации, то вода в источниках может быть разной по качеству – хорошей и не хорошей", - сказал эколог.

Эксперт не исключает, что качество родниковой воды в Молдове весьма далеко от идеального.

"Нужно говорить о геологии, о подстилающих породах, которые определяют количество и качество солей в этой воде. Вода из родников схожа с колодезной, а 90% колодцев у нас имеют неудовлетворительную по качеству воду, в первую очередь речь идет о нитратном загрязнении и бактериологическом, близкое состояние, по всей видимости, и у воды источников", - отметил собеседник.

Человеческий организм - устойчивая система, и эпизодическое употребление родниковой воды не должно вызвать серьезных проблем со здоровьем, однако употреблять ее часто нужно с осторожностью.

"Если вы в туристическом походе, то можно пить родниковую воду, но если вы желаете пить ее систематически, то нужно оценить ее качество. Человеческий организм приспособлен к мелким стрессам, и если раз-другой выпить "не хорошую" воду – но без бактериологического загрязнения – ничего плохого не будет, но если это делать постоянно, то это станет проблемой", - резюмировал Тромбицкий.