Инфекционист: когда в Молдову придет грипп

Осень в Молдове уже на излете, и врачи предупреждают, несмотря на то, что до сих пор случаев сезонного гриппа не было, погодные условия, сложившиеся в последние дни, благоприятствуют его появлению – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Данный тип инфекционных заболеваний привязан к сезону. Вирус всегда присутствует в окружающей среде, он замирает в то время, когда условия для него неблагоприятны, а сейчас сложились "прекрасные" условия для появления гриппа, и не только для него. Как правило, вначале идут вирусные простудные заболевания, которые прокладывают дорогу гриппу", - сказала эксперт.

Эпидемии гриппа обязательно привязаны к определенным погодным условиям, утверждает врач.

"Погода всегда связана с тем, что грипп "просыпается". Нынешняя температура: то минус, то плюс, ночью холод, днем теплее, повышенная влажность – все условия уже есть", - резюмировала эксперт.