Греку: наркобизнес стал способом выживания молдавских граждан

О том, как в Молдове борются с наркобизнесом, рассказал председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.

Согласно официальным данным, в Молдове зарегистрировано 11600 людей, употребляющих наркотики. Однако, по мнению экспертов, реальная цифра в разы больше. И пока кто-то губит свое здоровье, употребляя запрещенные вещества, другие наживаются на этом, занимаясь наркобизнесом.

Как отметил в эфире программы "Утро на Sputnik’e" председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку, к употреблению наркотиков дилеры склоняют, как правило, подростков из обеспеченных семей.

"Самое страшное, что они входят в доверие ребят, у которых родители занимают какие-то должности, у которых есть деньги. Посылаются даже девочки, которые уговаривают их попробовать, и сажают молодых людей на тяжелые наркотики. Потом этот парень готов вынести из дома все", - рассказывает эксперт.

По словам собеседника, на сегодняшний день наркобизнес стал способом выживания для некоторых граждан Молдовы.

"Сегодня никто не рискует встретиться с дилером лично. Раньше, в 90-х годах в прямо центре города были места, где продавали наркотики. Иногда даже рядом с ними стояла охрана. Сейчас такого нет, но на сегодняшний день этот бизнес стал для многих способом выживания. У нас не самые дорогие наркотики в мире, но тем не менее цены на них весьма приличные. Они даже могут откладывать деньги на то, чтобы решать проблемы, если они возникают", - заключил Греку.