Эксперт: нужно ли в Молдове покупать домашний фильтр для воды

На рынке Молдовы представлено большое количество бытовых фильтров для домашней очистки воды, и граждане часто не знают не только какой именно выбрать, но и стоит ли вообще их использовать, учитывая, что водопроводная вода на большей территории страны соответствует критериям безопасности.

Свое мнение на то, необходимо ли покупать домашний фильтр для очистки воды в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал эколог, директор Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

"Фильтр может даже портить воду и ухудшать ее качество, когда там поселяются бактерии, это при долгом его использовании без смены компонентов очистки. Но если есть финансовая возможность, фильтры лучше покупать и использовать, в первую очередь для того чтобы уменьшить вероятность появления камней в почках. Понизить количество солей, поступающих вместе с водой в организм", - сказал Тромбицкий.

Выбрать можно любой сертифицированный фильтр, отметил собеседник.

"Использовать можно любой фильтр, даже тот, который очищает воду при помощи угля, он очищает ее от бактерий и различных примесей. Фильтр вещь в доме желательная, но не обязательная, это дело личного выбора", - резюмировал эколог.