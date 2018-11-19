Распопова: где проходят границы журналистской этики

Журналист всегда должен нести ответственность за свои слова – слово журналиста может не только ранить, как слово обычного человека, но и привести к более серьезным последствиям, вплоть до личных или даже государственных коллизий – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказала завкафедры литературы и журналистики ПГУ Светлана Распопова.

"У каждого есть свой внутренний цензор. При этом с годами у каждого он звучит или все громче, или все тише. Это зависит от того, какой это человек, чего он желает достичь и какие перед собой он ставит цели", - сказала Распопова.

В наше время развития информационных технологий понятия журналистской этики стали более размытыми, что, однако, не избавляет журналиста от ответственности, отметила эксперт.

"Я всегда говорю журналистам, что выбор того, каким должен быть внутренний цензор всегда за ними. А ведь сейчас появилось очень много тех, кто называет себя журналистами, не имея при этом профессионального образования, и крича при этом, что блогерам и журналистам все позволено и что они за свободу слова. При этом они не несут никакой ответственности, им сложно объяснить, что такое факт. Но я думаю, что есть вещи, которые можно обсуждать дома, на кухне, и есть вещи которые ни в коем случае нельзя говорить публично", - резюмировала собеседница.