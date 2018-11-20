Лисневский: готовы ли молдавские политики достать все "скелеты из шкафов"

Время парламентских выборов в Молдове все ближе, и эксперты говорят о том, что уже совсем скоро в информационное пространство будет вброшено множество разоблачающих фактов, в том числе и относящихся к так называемому "черному пиару". Что делать политику, чтобы не стать жертвой нечистоплотных манипуляций – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e рассказал политтехнолог Ян Лисневский.

"Если вы хотите использовать "черный пиар", то нужно это проделать на себе. Ведь у всех политиков есть минусы и "скелеты в шкафу". Как с этим бороться? Рано или поздно обо всем узнают. Поэтому этот скелет нужно извлечь и выдать масс-медиа в виде шутки или сказки, чтобы после этого никто уже не поверил во всю серьезность обвинений", - сказал политтехнолог.

Вместе с тем молдавские политики еще не готовы к столь тесному общению с политтехнологами и не спешат разглашать им всю информацию, которая может их скомпрометировать.

"Политики не готовы делиться с политтехнологами самым сокровенным, различными "стыдными" тайнами. Лет 5 назад они вообще боялись это делать. Даже когда с политиками подписан контракт о конфиденциальности, они все равно умалчивают о "скелетах в шкафах", и об этом становится известно только во время предвыборной кампании. А ведь они должны общаться с политтехнологом как с врачом", отметил Лисневский.