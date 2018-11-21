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Галина Кирьякова
© Sputnik / Rodion Proca

Врач: когда пора бежать в больницу при ОРВИ

Утро на Sputnik’e
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Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала, когда нужно задуматься о госпитализации при простуде.

Конец осени — это время начала частых простудных заболеваний как у взрослых, так и у детей – когда именно стоит обращаться в больницу, чтобы не пропустить ухудшения состояния и получить адекватное лечение – на этот вопрос в эфире передачи Утро на Sputnik’e ответила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Бывает, что люди едут в больницу в первые часы заболевания, не предприняв никаких мер для лечения и требуют, чтобы врач им сказал – грипп ли у них. Но, увы, нет исследований и возможностей за 10 минут сказать пациенту, грипп у него или нет. Тем более, что и грипп бывает разной степени тяжести", - сказала врач.

Однако иногда состояние больного указывает на то, что в больницу ехать необходимо.

"Нужно ориентироваться на симптомы. Есть показатель токсичности – если началось заболевание резко, за пару часов поднялась высокая температура и появилась невыносимая головная боль, до рвоты, боль, усиливающаяся при свете, отсутствие аппетита и невозможность приподняться с постели – то это не обсуждается, вы должны приехать к врачу. То же и в случае, если за несколько дней в вашем состоянии нет позитивной динамики", - сказала Кирьякова.

Семейный врач – именно он должен зафиксировать начало заболевания, поэтому не стоит игнорировать поликлинику, утверждает эксперт.

"Но не стоит забывать про семейного врача, ведь не обязательно сразу ехать в больницу. Семейного врача нужно в первые сутки поставить в известность, и я не знаю таких жестоких врачей, которые не открыли бы больничный или отказались дать справку ребенку для садика", - резюмировала собеседница.

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Теги:
простуда, госпитализация, ОРВИ, ОРЗ, грипп


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