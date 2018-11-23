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Мирча Греку
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: от чего зависят граждане Молдовы

Утро на Sputnik’e
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Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку рассказал о том, что наркотики и алкоголь - это вовсе не единственная проблема молдаван.

Алкогольная и наркотическая зависимость являются серьезной проблемой для граждан Республики Молдова, эксперты отмечают, что реальное число наркозависимых и алкоголиков может быть на порядок больше официальных данных. К сожалению, множество граждан страдают и другими формами зависимости, которые не так известны обществу, но от этого не менее серьезно разрушают физическое и душевное здоровье. Об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.

"Сейчас очень много людей, зависимых не от наркотиков, а от шопинга, когда человек покупает все, что видит. Это тоже деструктивное поведение. Зависимы от различных лекарств, от порнографии очень много зависимых. Огромное число людей зависит от компьютерных игр, страдающих игроманией очень много. Существуют подпольные казино и игральные залы, куда люди постоянно ходят и не могут избавиться от этой зависимости", - рассказал эксперт.

Воспитывать нужно не подростков – это, увы, слишком поздний возраст для нравоучительных бесед, уверен собеседник.

"Профилактику любых зависимостей нужно начинать с самого раннего возраста. Это и будет тем фундаментом, на котором вырастет гармоничная личность", - резюмировал Греку.

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Теги:
порнография, игромания, алкоголизм, наркомания


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