Политтехнолог: секс-скандал не в состоянии разрушить имидж политика в Молдове

Сексуальный скандал, наличие внебрачных любовных связей, "грязное белье", извлеченное на свет перед электоратом, – это настоящий кошмар для любого западного политика. В Молдове же дела обстоят порой диаметрально противоположно – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал политтехнолог Ян Лисневский.

"Если говорить о технологиях "черного пиара", то на постсоветском пространстве они очень сильно отличаются от западных политтехнологий. На Западе, если узнают, что у политика есть тайная любовница, к примеру, то это конец политической карьеры. У нас же это может быть даже плюсом", - сказал эксперт.

Население нашей страны озабочено совсем другими проблемами и понимание уровня честности политика вовсе не связано с его личной или тайной жизнью, уверен Лисневский.

"Запад давно живет в условиях устойчивой демократии, электорат там часто информируется о политиках, народ требует от политиков стратегии и честности, поэтому выступать за крепкую семью и иметь при этом любовницу - это крах карьеры. У нас же главное не это, у наших людей совсем другие проблемы – зарплаты, питание, дороги, безопасность. Поэтому, когда говорят, что у нашего политика есть любовница, народ реагирует так: ради Бога, ты нам увеличь зарплату, а остальное неважно. У нас "черный пиар" можно использовать с пользой для политика", - объяснил политтехнолог.