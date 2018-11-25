16:26 25 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Валерий Реницэ
© Sputnik / Osmatesco

Аналитик: являются ли граждане Молдовы ксенофобами

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
25 0 0

Журналист и публицист Валерий Реницэ объяснил, с чем связаны результаты социологических опросов, демонстрирующих низкий уровень толерантности в нашей стране.

Граждане Молдовы не просто отличаются низким уровнем толерантности, но практически балансируют на грани ксенофобии – именно такие выводы можно сделать из недавно проведенного опроса экспертами американского центра Pew Research Center. Согласно исследованию, лишь 30% опрошенных жителей Молдовы готовы видеть мусульманина среди членов своей семьи.

С чем связан столь низкий уровень толерантности молдаван? Одна из причин подобных результатов исследования – форма подачи вопросов, сказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова аналитик и публицист Валерий Реницэ.

"Получается так, что эти вопросы увязаны с нашим православным вероисповеданием. Если задавать вопросы иначе, то можно услышать другие ответы. Но давайте задумаемся – символ нашей независимости и национализма – это Штефан чел Маре. А с кем он бился? С турками. И мы были если не под игом, то скажем под турецкой администрацией лет 300", - отметил аналитик.

Средневековые отношения Молдавского княжества и Османской империи наложили своеобразный отпечаток на менталитет современных граждан Молдовы, и это не является признаком ксенофобии, уверен эксперт.

"Я встречался с турецкими писателями в Стамбуле, и они очень интересовались нашими поговорками о турках, о турецком характере. И таких поговорок очень много в молдавском языке. Это говорит о каком-то серьезном отрезке времени и серьезном обдумывании народом отношений с Турцией и турками, если появились поговорки. И получается, что по традиции у нас мусульманин — это человек, который оппонирует православию, так что ответ на заданные социологами вопросы очевиден", - резюмировал Реницэ.

По теме

Базарные бабы и "толерантность" в Молдове
Эксперт: борьба за толерантность мешает ЕС победить терроризм
Теги:
толерантность, Молдова, социологический опрос, опрос, ксенофобия


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Как школьнице в Кишиневе алкоголь продавали
Настоящий триллер: как школьнице в Кишиневе алкоголь продавали - видео
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Все, что нужно знать о ядерном оружии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться