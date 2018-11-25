Аналитик: являются ли граждане Молдовы ксенофобами

Граждане Молдовы не просто отличаются низким уровнем толерантности, но практически балансируют на грани ксенофобии – именно такие выводы можно сделать из недавно проведенного опроса экспертами американского центра Pew Research Center. Согласно исследованию, лишь 30% опрошенных жителей Молдовы готовы видеть мусульманина среди членов своей семьи.

С чем связан столь низкий уровень толерантности молдаван? Одна из причин подобных результатов исследования – форма подачи вопросов, сказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова аналитик и публицист Валерий Реницэ.

"Получается так, что эти вопросы увязаны с нашим православным вероисповеданием. Если задавать вопросы иначе, то можно услышать другие ответы. Но давайте задумаемся – символ нашей независимости и национализма – это Штефан чел Маре. А с кем он бился? С турками. И мы были если не под игом, то скажем под турецкой администрацией лет 300", - отметил аналитик.

Средневековые отношения Молдавского княжества и Османской империи наложили своеобразный отпечаток на менталитет современных граждан Молдовы, и это не является признаком ксенофобии, уверен эксперт.

"Я встречался с турецкими писателями в Стамбуле, и они очень интересовались нашими поговорками о турках, о турецком характере. И таких поговорок очень много в молдавском языке. Это говорит о каком-то серьезном отрезке времени и серьезном обдумывании народом отношений с Турцией и турками, если появились поговорки. И получается, что по традиции у нас мусульманин — это человек, который оппонирует православию, так что ответ на заданные социологами вопросы очевиден", - резюмировал Реницэ.