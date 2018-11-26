Экономист: в какой валюте лучше брать кредит гражданам Молдовы

Леи или евро – в чем лучше брать кредит? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала экономист Габриела Кунева.

Чтобы понести наименьшие потери, необходимо определиться, на какой срок вы берете заем, считает экономист Габриела Кунева. По ее словам, именно от срока зависит то, в какой валюте получить кредит наиболее выгодно.

"Нельзя точно сказать без привязки на срок. Если это краткосрочный кредит на потребление, то вполне разумно его взять в леях, так как у вас не будет расходов по конвертации. Если вы берете сумму на более длительный период, то у нас в стране достаточно высокий уровень инфляции. С 2001 года среднегодовой показатель инфляции – 8%. Поэтому, если это кредит на пять лет, то лучше брать в твердой валюте", - утверждает экономист.

Также немаловажным фактором является то, в какой валюте человек получает доход.

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"Очень много также зависит от того, в какой валюте человек получает доход. Если он у него зависит от валюты, то тогда разумно брать в валюте, так как потери будут не такие большие. А если доход в леях, то с ростом курса или из-за рисков, связанных с девальвацией, человеку потом может быть очень больно расплачиваться", - заключила Кунева.