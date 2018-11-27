Колацки: зачем молдавским депутатам клятва

Политолог Анжела Колацки рассуждает о том, зачем молдавские депутаты придумали себе клятву.

Молдавские депутаты утвердили в первом чтении новый кодекс правил и процедур парламента. Нововведением в работе молдавских парламентариев станет пункт о депутатской клятве. По новой процедуре, после представления отчета в Конституционный суд председатель заседания приглашает каждого депутата на центральную трибуну для принесения клятвы.

Клятва достаточно короткая, но содержательная: "Клянусь/обещаю оправдать доверие, оказанное народом, добросовестно участвовать в осуществлении государственной власти, уважать Конституцию и законы страны, выполнять свои обязанности в качестве депутата. А действия, которые я буду предпринимать, будут только на благо народа. И да поможет Бог!".

Как отметила в программе "Утро на Sputnik'e" политолог Анжела Колацки, произнесение клятвы депутатами является международной практикой.

"На самом деле есть практика некоторых государств, в которых депутаты дают такого рода клятву. Я лично ничего плохого в этом не вижу. Но обычно, у нас берут какую-то международную практику, вырывают какую-то часть и пытаются внедрить, а она не работает", - отметила собеседница.

© Sputnik / Miroslav Rotari "И да поможет Бог": молдавские депутаты придумали себе клятву

По ее мнению, клятва депутата является своего рода символом того, что он берет на себя определенные обязанности.

"Депутаты же тоже избраны. Президент избран, и он клянется, вот и депутаты тоже. Это получается, как символ того, что он берет на себя обязанности, ему платят за это зарплату, предоставляют иммунитет, а он будет представлять наши интересы", - подчеркнула Колацки.

Но главный вопрос, по ее словам, заключается в том, кто будет вести первое заседание нового парламента.

"Предполагается, что вести первое заседание будет вести председатель старого парламента, если его вновь избрали депутатом. Но такая практика есть в государствах, где на первом заседании присутствуют депутаты и старого и нового созыва. И тогда идет явная передача власти, клятва, и логично, чтобы собрание вел председатель прошлого созыва", - заключила Анжела Колацки.