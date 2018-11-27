19:15 27 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Анжела Колацки
© Sputnik / Miroslav Rotari

Колацки: зачем молдавским депутатам клятва

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
6510

Политолог Анжела Колацки рассуждает о том, зачем молдавские депутаты придумали себе клятву.

Молдавские депутаты утвердили в первом чтении новый кодекс правил и процедур парламента. Нововведением в работе молдавских парламентариев станет пункт о депутатской клятве. По новой процедуре, после представления отчета в Конституционный суд председатель заседания приглашает каждого депутата на центральную трибуну для принесения клятвы.

Клятва достаточно короткая, но содержательная: "Клянусь/обещаю оправдать доверие, оказанное народом, добросовестно участвовать в осуществлении государственной власти, уважать Конституцию и законы страны, выполнять свои обязанности в качестве депутата. А действия, которые я буду предпринимать, будут только на благо народа. И да поможет Бог!".

Как отметила в программе "Утро на Sputnik'e" политолог Анжела Колацки, произнесение клятвы депутатами является международной практикой.

"На самом деле есть практика некоторых государств, в которых депутаты дают такого рода клятву. Я лично ничего плохого в этом не вижу. Но обычно, у нас берут какую-то международную практику, вырывают какую-то часть и пытаются внедрить, а она не работает", - отметила собеседница.

Заседание парламента Молдовы. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"И да поможет Бог": молдавские депутаты придумали себе клятву

По ее мнению, клятва депутата является своего рода символом того, что он берет на себя определенные обязанности.

"Депутаты же тоже избраны. Президент избран, и он клянется, вот и депутаты тоже. Это получается, как символ того, что он берет на себя обязанности, ему платят за это зарплату, предоставляют иммунитет, а он будет представлять наши интересы", - подчеркнула Колацки.

Но главный вопрос, по ее словам, заключается в том, кто будет вести первое заседание нового парламента. 

"Предполагается, что вести первое заседание будет вести председатель старого парламента, если его вновь избрали депутатом. Но такая практика есть в государствах, где на первом заседании присутствуют депутаты и старого и нового созыва. И тогда идет явная передача власти, клятва, и логично, чтобы собрание вел председатель прошлого созыва", - заключила Анжела Колацки.

По теме

"И да поможет Бог": молдавские депутаты придумали себе клятву
Депутат: парламент изберет нового главу Нацбанка до выборов
Что думают депутаты о повышении зарплат жителям Молдовы
Теги:
клятва, депутаты, Парламент, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале у Вечного Огня выставлен почетный караул
    Никто не забыт

    "Бессмертный полк" в Южной Осетии разыскал почти две тысячи могил фронтовиков, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

  • Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
    Нулевая рентабельность

    За восемь рейсов поезда сообщением Киев - Рига "Украинские железные дороги" ничего не заработали, но считают запуск маршрута удачным.

  • Пустой школьный класс
    Подумайте о детях!

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что педагоги, устроив протест, нарушили интересы своих учеников.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мода в СССР: на подиуме и в жизни - архивные фото
Видео Кыргызстанец проверил жену на верность набрало 25 млн просмотров
Мудрая жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца - поучительное видео
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться