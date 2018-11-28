Посол Венгрии в РМ: приглашаю всех на важную и интересную выставку

В 1953 году венгерская футбольная команда стала "золотой" – именно этому событию посвящена выставка в Кишиневе, рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РМ Шандор Сабо.

"В Кишиневе, в Национальном музее искусства 28 ноября мы откроем небольшую, но, наверное, очень солидную выставку, которая посвящена памяти важной годовщины. 65 лет тому назад наша так называемая "золотая команда" по футболу победила в Лондоне английскую команду со счетом 6:3", - сказал собеседник.

Победа Венгрии оказалась сенсацией для всех, и футболисты "золотой команды" стали национальными героями".

"Событие стало сенсацией, ведь эту английскую команду 90 лет подряд никто не мог победить. Победа Венгрии тогда стала исторической и известной во всем мире – не только в Европе. И с тех пор наша команда стала называться "золотой". Случилась эта победа 25 ноября 1953 года. На выставке будут демонстрироваться короткометражные фильмы и фотографии", - объяснил Сабо.