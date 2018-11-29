Колацки: референдум в день выборов повысит явку избирателей

Демократическая партия Молдовы выступила с инициативой провести реформу, которая предусматривает сокращение числа депутатов со 101 человека до 61, а также санкционирование гражданами страны тех, кто не работает в течение своего мандата. Демпартия предлагает вынести эти вопросы на референдум, который может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля.

По словам политолога Анжелы Колацки, проведение референдума в день выборов может повысить процент явки избирателей.

"Несмотря на то, что это чистый популизм, это эффективно с точки зрения политических технологий. Можно обещать повысить зарплаты, а потом столкнуться с нехваткой средств, но людей как-то нужно мобилизовать. А мобилизация только на уровне своего политформирования дает свои дивиденды, но нужно ведь подключать и других", - отметила эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

По словам политолога, возможность отозвать мандат депутата крайне привлекательна для граждан.

Выборы в парламент и референдум: сколько бюллетеней получит избиратель>>>

"Это достаточно странная позиция. Не имеет никакого значения, какая партия выступает с такой инициативой. Но когда ты предлагаешь снизить число депутатов, потому что они якобы бездельники, это выглядит странно. Но это людей мобилизует. Им интересно осознавать, что они сами смогут отозвать депутата", - утверждает Анжела Колацки.