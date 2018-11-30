Шарбан: в Кишиневе насчитывается более 18 000 вакантных рабочих мест

В Молдове к концу второго квартала 2018 года число трудоустроенных жителей составляло миллион 343 тысячи человек. Доля занятого населения в стране увеличилась почти на 6% по сравнению с показателями первых двух кварталов 2017 года.

На данный момент в столице остаются вакантными более 18 000 рабочих мест. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.

"В этом году в Агентстве занятости населения мы зарегистрировали около 18 000 свободных рабочих мест. И это еще не все места, которые есть в Кишиневе. Есть и частные Агентства занятости, и очень много сайтов, которые публикуют информацию о вакантных местах, - утверждает собеседница.

По ее словам, в молдавской столице предложение значительно превышает спрос.

"В Кишиневе меньше безработных, чем рабочих мест. В других районах наоборот, но в Кишиневе это так. У нас даже наблюдается дефицит в таких областях, как швейная и другая промышленность, неквалифицированный труд тоже очень востребован, есть много рабочих мест", - заключила Шарбан.

Читайте также