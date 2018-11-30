Греку: Кишинев погряз в наркомании, стратегии борьбы с ней нет

В отличие от большинства мегаполисов, в столице Молдовы нет внятной стратегии по борьбе с наркотической зависимостью. Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку уверен, что в Кишиневе настоящая эпидемия наркомании среди молодежи, однако власти предпочитают закрывать глаза на эту опасную проблему. Об этом Греку рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова.

"В каждом крупном городе мира, где существует наркоэпидемия, есть собственная стратегия. В Кишиневе такой стратегии нет. Кишинев не знает, как бороться с этим злом. Мы видим, что дети на центральных улицах города употребляют наркотики и засыпают", - сказал эксперт.

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Греку рассказал о том, как лично сталкивается с наркоманией и о бессилии властей в возможности противостоять этому злу.

"Я живу на пятом этаже, у меня сосед употребляет марихуану прямо в подъезде, к нему приходят друзья. Они курят ее на лестничной площадке. Там лежат приспособления для курения. Я периодически вызываю полицию, но эффекта нет. Последний раз они меня попросили заплатить за экспертизу – узнать, находится ли сосед в состоянии наркотического опьянения или нет. Полиция не очень понимает, с чем она имеет дело, у них только карательная функция, профилактикой никто не занимается", - с горечью резюмировал Греку.