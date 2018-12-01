Психолог: большинство жителей Молдовы слишком расточительны

Психолог Зинаида Грибинча объяснила, почему, несмотря на достаточно низкий уровень жизни в Молдове, ее граждане так расточительны.

Постоянно отдавать долги и кредиты стало нормой для большинства жителей Молдовы. Кому-то срочно нужны были средства на пышную свадьбу, кто-то делает ремонт, чтобы удивить соседей, а есть категория людей, которые несмотря на то, что продолжают ездить в маршрутках, берут заем в банке для покупки новомодного смартфона.

Можно ли считать это расточительностью в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала психолог Зинаида Грибинча.

"Думаю, да. Я сужу и по себе, и по своему окружению. В общем, наш народ расточительный, потому что мы больше обращаем внимания на то, как выглядит наш дом, наша квартира, какую машину мы покупаем. Большинство не думает о том, чтобы отложить деньги на черный день, на старость, и иметь какие-то планы на перспективу", - утверждает собеседница.

Психолог также рассказала о том, каким людям чаще свойственна расточительность.

"Это и люди, которые жили в бедных семьях, и те, кто жил в богатых. Транжирами чаще являются те, кто воспитывался в семьях, где деньги были на первом месте. Родители может и не давали ребенку любви и заботы, но компенсировали это подарками и думали, что это правильно", - подчеркнула Грибинча.