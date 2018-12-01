16:39 01 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.23
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Владимир Песня
© Sputnik / Osmatesco

Фотограф: заменят ли смартфоны профессиональные фотоаппараты

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
54 0 0

Известный спортивный фотограф и победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 рассказал о том, можно ли делать качественные снимки на мобильный телефон.

Отличить снимок, сделанный на смартфон и на профессиональный фотоаппарат, иногда бывает действительно трудно, утверждает известный спортивный фотограф и победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 Владимир Песня.

"Различить снимок, сделанный на смартфон, и на "зеркалку" достаточно трудно. Действительно, есть такие моменты, когда снимок на мобильный телефон сделан в идеальных световых условиях, кроме того, есть телефоны с очень приличными камерами, и еще и снимок напечатан на хорошем печатнике", - рассказал фотограф в программе "Утро на Sputnik'e".

Несмотря на то, что и на мобильный телефон можно сделать качественные снимки, для съемки крупных мероприятий и при плохих погодных условиях, он не годится.

"Тут дело вот в чем, это разные инструменты, как отвертка и шуруповерт. Если нужно закрутить один шуруп – мы берем отвертку, а если нужно много, да еще и в сложную поверхность, то нужно брать что-то более мощное. Тоже и с телефоном. Им можно решить ограниченный круг задач, он весьма чувствителен к отсутствию света. Если солнце ушло, то и снимок портится. Телефоны – это хорошо, но футбол на них не снять", - подчеркнул собеседник.

По теме

Фото Макрона с полуголыми молодыми людьми насмешили сеть
Молдавские школы ушедшей эпохи - много редких архивных фото
Сомнолог: смартфоны и искусственный свет – главные причины беспокойного сна
Теги:
World Press Photo, самые яркие снимки, смартфоны, фотограф


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Молдавская ССР. Последний звонок в школе села Бардар Котовского района, 1986 год
Молдавские школы ушедшей эпохи - много редких архивных фото
Первые моменты землетрясения на Аляске. Съемки очевидцев
Поврежденные дома, разрушенные дороги: Аляска пережила кошмар - видео
Календарь 2019
Календарь выходных дней в 2019 году в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться