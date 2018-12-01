Фотограф: заменят ли смартфоны профессиональные фотоаппараты

Известный спортивный фотограф и победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 рассказал о том, можно ли делать качественные снимки на мобильный телефон.

Отличить снимок, сделанный на смартфон и на профессиональный фотоаппарат, иногда бывает действительно трудно, утверждает известный спортивный фотограф и победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 Владимир Песня.

"Различить снимок, сделанный на смартфон, и на "зеркалку" достаточно трудно. Действительно, есть такие моменты, когда снимок на мобильный телефон сделан в идеальных световых условиях, кроме того, есть телефоны с очень приличными камерами, и еще и снимок напечатан на хорошем печатнике", - рассказал фотограф в программе "Утро на Sputnik'e".

Несмотря на то, что и на мобильный телефон можно сделать качественные снимки, для съемки крупных мероприятий и при плохих погодных условиях, он не годится.

"Тут дело вот в чем, это разные инструменты, как отвертка и шуруповерт. Если нужно закрутить один шуруп – мы берем отвертку, а если нужно много, да еще и в сложную поверхность, то нужно брать что-то более мощное. Тоже и с телефоном. Им можно решить ограниченный круг задач, он весьма чувствителен к отсутствию света. Если солнце ушло, то и снимок портится. Телефоны – это хорошо, но футбол на них не снять", - подчеркнул собеседник.