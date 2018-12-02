Политолог: отменят ли молдаванам "безвиз"

У Брюсселя есть возможность в любой момент отменить либерализацию визового режима для граждан Молдовы или усложнить возможность нахождения на территории ЕС – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказала политолог, доцент кафедры политических наук Молдавского государственного университета Анжела Колацки.

"Визовый режим не отменен. Он либерализирован. И у Евросоюза есть довольно-таки большая маржа – сейчас мы можем без визы на территории ЕС находиться 90 дней. У добропорядочных граждан Молдовы никаких проблем не возникает при посещении Евросоюза. 90 дней можно уменьшить до 60. Или до 30 дней", - сказала эксперт.

Вместе с тем, Колацки утверждает, что вероятность подобного развития событий крайне мала.

"Это не в интересах Евросоюза. Ведь если люди едут в Евросоюз, то они там тратят деньги. Даже те, которые едут посмотреть на Мону Лизу – они хотя бы чашку кофе да купят. Деньги делают деньги. Эта открытость в интересах Евросоюза, не говоря уже о психологическом моменте – люди, приезжая туда, видят, как там организована жизнь и быт", - отметила политолог.