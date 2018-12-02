Политтехнолог: как воздействуют на молдавских политиков их жены

С древнейших времен сильные мира были подвержены влиянию – не только собственного электората, подчиненных или консультантов, но и своего ближайшего окружение. Жены, мужья, фавориты и фаворитки сделали для мировой истории больше чем советники и аналитики. Именно об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e рассказал политтехнолог Ян Лисневский.

"В политтехнологиях нет неважных и несущественных частей или моментов. "Вторые половинки" политиков в большинстве случаев очень сильно на них влияют, окружение кандидата, политика – это очень важно. У нас в Молдове существует проблема - окружение постоянно хвалит политика, даже когда он ужасно плохо выступил публично или показал себя избирателям с "неправильной стороны". – сказал эксперт.

Порой дело доходит до того, что политтехнологам приходится работать не с самим политиком, а с теми, кому он доверяет и кого он слушает, сказал собеседник.

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"Очень важно, кто эта "вторая половина" и какова сила ее воздействия на политика. Однажды мы пытались работать с одним политиком, и он отрицал все наши рекомендации, говорил, что ему это неинтересно. Он не был женат, но у него была девушка – мы поняли, что она воздействует на него таким образом. И мы начали работать через нее, и он тут же начал говорить то, что мы хотели", - отметил Лисневский.