Эксперт: почему легализация наркотиков не нужна Молдове

Приведение молдавского законодательства к европейскому может в некоторых областях вызвать весьма негативный эффект, сказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.
В частности, легализация марихуаны не приведет к снижению числа зависимых, одна из причин этого – наркоторговцы продают под видом марихуаны неизвестные смеси.
Эксперт: декриминализация или легализация – что будет с наркотиками в Молдове>>>
"То, что продают как марихуану очень опасно для здоровья. Торговцы продают марихуану с разными химическими добавками, и эта смесь часто оказывается смертельной. Делается это для того, чтобы повысить эффект ее воздействия. И очень много европейских, американских и российских чиновников говорят о том, что легализация может привести к полной катастрофе", - сказал эксперт.
Молдова не готова к легализации легких наркотиков в силу целого ряда причин, утверждает Греку.
"У наших людей нет чувства меры, если голландец может выкурить половину сигареты, то наш человек обязательно будет злоупотреблять, будет смешивать наркотики и алкоголь. У нас нет органа, который будет это все контролировать, полиция и врачи не занимаются профилактикой, информированием не занимается никто", - отметил собеседник.
Бывает, что информирование оборачивается пропагандой или неверной информацией о наркотиках, что никак не способствует борьбе с зависимостями.
"При информировании часто люди вводятся в заблуждение. Недавно я был в школе, где урок проводила одна общественная организация. И лидер этой организации рассказывал подросткам, что одна сигарета марихуаны в день может принести пользу, улучшить концентрацию и память", - сказал Греку.