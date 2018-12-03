Эксперт: почему легализация наркотиков не нужна Молдове

Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку рассказал о том, что приведение молдавского законодательства к европейскому в области оборота наркотиков может стать катастрофой.

Приведение молдавского законодательства к европейскому может в некоторых областях вызвать весьма негативный эффект, сказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.

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В частности, легализация марихуаны не приведет к снижению числа зависимых, одна из причин этого – наркоторговцы продают под видом марихуаны неизвестные смеси.

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"То, что продают как марихуану очень опасно для здоровья. Торговцы продают марихуану с разными химическими добавками, и эта смесь часто оказывается смертельной. Делается это для того, чтобы повысить эффект ее воздействия. И очень много европейских, американских и российских чиновников говорят о том, что легализация может привести к полной катастрофе", - сказал эксперт.

Молдова не готова к легализации легких наркотиков в силу целого ряда причин, утверждает Греку.

"У наших людей нет чувства меры, если голландец может выкурить половину сигареты, то наш человек обязательно будет злоупотреблять, будет смешивать наркотики и алкоголь. У нас нет органа, который будет это все контролировать, полиция и врачи не занимаются профилактикой, информированием не занимается никто", - отметил собеседник.

Бывает, что информирование оборачивается пропагандой или неверной информацией о наркотиках, что никак не способствует борьбе с зависимостями.

"При информировании часто люди вводятся в заблуждение. Недавно я был в школе, где урок проводила одна общественная организация. И лидер этой организации рассказывал подросткам, что одна сигарета марихуаны в день может принести пользу, улучшить концентрацию и память", - сказал Греку.