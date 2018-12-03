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Светлана Шарбан.
© Sputnik / Osmatesco

Шарбан: кто в Молдове может рассчитывать на пособие по безработице

Утро на Sputnik’e
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За пособием или за работой обращаются в Агентство занятости населения? Об этом рассказала заместитель директора агентства Светлана Шарбан.

В середине текущего года в Молдове числилось 48 тысяч официально зарегистрированных безработных. Согласно новому закону о продвижении рынка труда, пособие по безработице в Молдове смогут получать далеко не все.

О том, кто может рассчитывать на денежную помощь в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.

"Мы работаем на основании закона №102, в котором есть статьи, которые регламентируют, как человек может получить пособие по безработице. На него могут рассчитывать только те, кто платил взносы в бюджет социального страхования. Но есть категория людей, которые долго не работали – женщины, которые ухаживали за детьми, или те, кто освободился из тюрьмы, или ребята после армии", - утверждает собеседница.

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По ее словам, на возможность получить пособие также влияет и трудовой стаж, и причины расторжения договора на прежнем месте работы.

"Трудовой стаж должен быть не менее девяти месяцев. И закон еще устанавливает причины расторжения трудового договора. Если человек был уволен за нарушение трудовой дисциплины - он не может рассчитывать на пособие. Но с 10 февраля 2019 года вступает в силу новый закон о занятости, согласно которому причина расторжения трудового договора не будет иметь значение", - подчеркнула эксперт.

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По словам Светланы Шарбан, на данный момент пособие по безработице получают только 10% от общего количества официально зарегистрированных безработных.

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Теги:
Пособие по безработице, Безработица, Молдова


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