Шарбан: за эту зарплату граждане Молдовы готовы остаться в стране

Причиной миграции молдавских граждан в большинстве случаев является низкая заработная плата или вовсе отсутствие работы.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Самые высокие зарплаты в Кишиневе: кто получает больше всех

В третьем квартале текущего года средняя заработная плата составила 6507 леев.

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Заставить граждан остаться в Молдове может лишь заработная плата в 10-12 тысяч леев. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.

"Я недавно читала, за какую зарплату наши граждане готовы остаться в стране, и большинство назвали 10-12 тысяч леев в месяц. Я не могу сказать, что у нас много вакансий с такой оплатой. Но в последнее время из-за того, что работодатели стали ощущать дефицит рабочей силы, они резко подняли заработную плату. Мы ощущаем это во всех сферах и даже за неквалифицированный труд. Работодатели поняли, что уже просто некому работать", - утверждает собеседница.

Несмотря на то, что каждый хочет более высокую оплату труда, большинство граждан охотно идут на работу, если заработная плата составляет более четырех тысяч леев в месяц.

"Вообще, если зарплата больше четырех тысяч леев, то люди охотно идут на эту работу. Особенно если это молодой человек, который набирается опыта, и потом сможет найти себе более высокооплачиваемую работу. А за суммы, меньше 2000 леев не готов работать никто", - отметила Светлана Шарбан.

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