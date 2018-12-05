Эксперт: что делать жертвам домашнего насилия в Молдове

Статистика демонстрирует тревожные данные - в 2017 году в Республике Молдова 549 женщин и 45 детей подверглись домашнему насилию. За год из-за домашнего насилия в Молдове погибли 15 женщин и двое детей.

Что делать женщине, которая ощущает, что семейная ситуация стала критической – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог организации "Casa Marioarei" Анастасия Коврова.

"Первое что нужно сделать женщинам пострадавшим от насилия – позвонить по горячей линии, по номеру 080088008, проконсультироваться, рассказать, что происходит в семье и выяснить, как решить проблему. Важно составить личный план безопасности – что я буду делать, когда ситуация станет критической", - сказала эксперт.

Жертве бытового насилия нужно заранее подготовиться к возможному уходу из дома.

"Лучше заранее собрать вещи. Это необходимо сделать, если придется срочно уходить из дома при возникновении серьезной опасности для жизни и здоровья. В сумке должны находиться деньги, документы. Если женщина уходит из дома с ребенком, необходимо взять с собой детское питание. Важно заранее позаботиться и о смене номера мобильного телефона", - объяснила Коврова.

Психологическая поддержка и помощь необходимы практически всем пережившим домашнее насилие, утверждает эксперт.

"Что еще очень важно женщине – найти информацию о том, куда она может обратиться. Это могут быть родственники, друзья, готовые ее поддержать и предоставить ей временное убежище. Это могут быть контакты центров, куда она может обратиться в критической ситуации. Очень полезно также обратиться за психологической помощью к профильному специалисту", - резюмировала психолог.

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