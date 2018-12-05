Публицист: расскажу о том, что означает быть гражданином Молдовы

Публицист и аналитик Валерий Реницэ рассказал о том, почему для нашей страны важно взаимодействие как с Востоком, так и с Западом.

Гордость фактом своего рождения в какой-либо стране не должна затмевать общечеловеческих и христианских ценностей, и уж тем более не должна сочетаться с запретом каких-либо иных культур, такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказал аналитик и журналист Валерий Реницэ.

"Когда у человека не хватает хороших и христианских качеств, он прибегает к странному занятию – гордится местом своего рождения. Ну и что, что ты тут родился? Один появился здесь на свет раньше, другой – позже. Как ни возьмись, ничего из этого не выходит и не проистекает. Это не было бы столь плохо, если бы при этом не запрещали культурные каналы, которые существуют, и которые все время работали. Это и русская культура, и европейская", - сказал собеседник.

У Молдовы есть специфическая роль, она является культурным мостом между двумя цивилизациями, уверен публицист.

"У нас очень выгодное географическое положение – через Румынию мы можем постигать и изучать огромное количество европейских культурных источников, через открытость с Востоком – российских. Мы можем всесторонне духовно обогащаться. Я с сожалением думаю, что, если у нас сузится этот канал общения с российской культурой, мы очень многое потеряем – можно даже говорить о потере идентичности. Потому что идентичность зависит не от того места, где ты родился, а предопределяется тем, в какое сплетение культур ты попал", - резюмировал Реницэ.