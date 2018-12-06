Нямцу: в этом году зарегистрировано более 9 000 заявлений о домашнем насилии

С 25 ноября по 10 декабря Генеральный инспекторат полиции Молдовы проводит кампанию "16 дней против насилия над женщинами". Данное мероприятие направлено на информирование общественности, а также внедрение механизмов для предотвращения насилия в семье.

Как отметил в эфире программы "Утро на Sputnik'e" глава отдела общественного порядка ГИП Геннадий Нямцу, информационные кампании являются эффективным средством в борьбе с домашним насилием.

"Это международная кампания – "16 дней против насилия над женщинами". Эффективность таких кампаний уже видна. Начиная с 2010 года, когда вступил закон о том, что насилие в семье – это преступление, наблюдается значительный рост случаев домашнего насилия. То есть стали больше сообщать об этом, а полиция в свою очередь вовремя на это реагирует", - утверждает собеседник.

По его словам, за текущий год Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал уже свыше 9 000 заявлений от жертв домашнего насилия.

"Если взять период в 11 месяцев этого года, то полиция зарегистрировала около 9 000 заявлений о различных видах насилия. Закон о предотвращении насилия в семье предусматривает пять видов насилия: физическое, психологическое, экономическое, сексуальное и духовное, и поэтому не во всех случаях заводятся уголовные дела", - заключил Геннадий Нямцу.