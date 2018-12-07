Эксперт: ВИЧ-инфицированных в Молдове в два раза больше, чем зарегистрировано

Начальник Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий Климашевский рассказал о реальных масштабах заболеваемости ВИЧ и СПИДом в стране.

В ежегодном докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присутствует печальная для нашей страны статистика - Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста инфекции — 20 случаев на 100 тысяч населения.

Реальные масштабы заболеваемости намного выше – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал начальник Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий Климашевский.

"Конечно, у нас намного больше больных, чем мы выявляем. Есть такое понятие как оценочное количество больных, у нас сейчас примерно 9000 больных с диагностированной ВИЧ-инфекцией. Оценочное же количество больных, которое определяется специальными формулами, у нас в Молдове - 18000", - сказал врач.

Все дело в том, отметил собеседник, что на стадии ВИЧ человек практически не ощущает симптомов заболевания и чувствует себя здоровым.

"К сожалению, не выявленные ВИЧ-инфицированные не знают о своей болезни, потому как специфика этого заболевания такова, что от момента заражения до появления симптомов СПИДа, которые проявляются уже в терминальной стадии болезни, может пройти и 10 лет. Все это время больной не чувствует абсолютно никаких симптомов", - резюмировал Климашевский.